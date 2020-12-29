На Волині двоє молодиків вимагали у людей гроші, погрожуючи їм фізичною розправою

Суд обрав двом підозрюваним у вимаганнях жителям обласного центру Волині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.Слідство вважає, що 23-річний та 24-річний молодики упродовж листопада-грудня 2020 року систематично незаконно вимагали гроші із двох громадян, погрожуючи фізичної розправою їм та їхнім рідним, - інформує пресслужба обласної прокуратури.У такий спосіб зловмисники заволоділи 2200 доларів США та 4000 гривень.Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави.Перевіряється причетність до вчинення цього злочину ще кількох громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі.Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 189 КК України за вимагання, вчинені за попередньою змовою групою осіб, із погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.