На Волині двоє молодиків вимагали у людей гроші, погрожуючи їм фізичною розправою
Сьогодні, 17:34
Суд обрав двом підозрюваним у вимаганнях жителям обласного центру Волині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Слідство вважає, що 23-річний та 24-річний молодики упродовж листопада-грудня 2020 року систематично незаконно вимагали гроші із двох громадян, погрожуючи фізичної розправою їм та їхнім рідним, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
У такий спосіб зловмисники заволоділи 2200 доларів США та 4000 гривень.
Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави.
Перевіряється причетність до вчинення цього злочину ще кількох громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі.
Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 189 КК України за вимагання, вчинені за попередньою змовою групою осіб, із погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
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Слідство вважає, що 23-річний та 24-річний молодики упродовж листопада-грудня 2020 року систематично незаконно вимагали гроші із двох громадян, погрожуючи фізичної розправою їм та їхнім рідним, - інформує пресслужба обласної прокуратури.
У такий спосіб зловмисники заволоділи 2200 доларів США та 4000 гривень.
Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави.
Перевіряється причетність до вчинення цього злочину ще кількох громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі.
Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 189 КК України за вимагання, вчинені за попередньою змовою групою осіб, із погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
І Вам привет)))
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