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На Волині двоє молодиків вимагали у людей гроші, погрожуючи їм фізичною розправою

На Волині двоє молодиків вимагали у людей гроші, погрожуючи їм фізичною розправою
Суд обрав двом підозрюваним у вимаганнях жителям обласного центру Волині запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Слідство вважає, що 23-річний та 24-річний молодики упродовж листопада-грудня 2020 року систематично незаконно вимагали гроші із двох громадян, погрожуючи фізичної розправою їм та їхнім рідним, - інформує пресслужба обласної прокуратури.

У такий спосіб зловмисники заволоділи 2200 доларів США та 4000 гривень.

Суд обрав обом підозрюваним запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів без визначення розміру застави.

Перевіряється причетність до вчинення цього злочину ще кількох громадян, які перебувають у місцях позбавлення волі.

Зауважимо, що санкцією ч.2 ст. 189 КК України за вимагання, вчинені за попередньою змовою групою осіб, із погрозою заподіяння тяжких тілесних ушкоджень, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



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Теги: молодики, арешт, вимагання
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