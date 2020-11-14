Білорусь відновлює регулярне авіасполучення з Україною
Сьогодні, 17:54
Білорусь вирішила відновити регулярні авіарейси до України.
Про це повідомила пресслужба авіакомпанії "Бєлавіа", - пише ТСН.
Станом на понеділок, 4 січня, відновили такі авіарейси:
- Мінськ - Київ (Жуляни) - Мінськ (рейс B2 0847 / B2 0848, авіалайнер Boeing 737)
- Мінськ - Одеса - Мінськ (рейс B2 0833 / B2 0834, авіалайнер Boeing 737)
- Мінськ - Харків - Мінськ (рейс B2 0835 / B2 0836, авіалайнер Embraer 175)
- Мінськ - Львів - Мінськ (рейс B2 0827 / B2 0828, авіалайнер Embraer 175).
Від 7 січня і до кінця березня літаки прибуватимуть до України по четвергах. Вже наступного дня, у п'ятницю, вони повертатимуться до Мінська.
Нагадаємо, що від 20 грудня 2020 року Білорусь закрила всі наземні кордони та не випускає з країни своїх громадян, а також іноземців, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання. Офіційне пояснення: кордони закривають, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
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Про це повідомила пресслужба авіакомпанії "Бєлавіа", - пише ТСН.
Станом на понеділок, 4 січня, відновили такі авіарейси:
- Мінськ - Київ (Жуляни) - Мінськ (рейс B2 0847 / B2 0848, авіалайнер Boeing 737)
- Мінськ - Одеса - Мінськ (рейс B2 0833 / B2 0834, авіалайнер Boeing 737)
- Мінськ - Харків - Мінськ (рейс B2 0835 / B2 0836, авіалайнер Embraer 175)
- Мінськ - Львів - Мінськ (рейс B2 0827 / B2 0828, авіалайнер Embraer 175).
Від 7 січня і до кінця березня літаки прибуватимуть до України по четвергах. Вже наступного дня, у п'ятницю, вони повертатимуться до Мінська.
Нагадаємо, що від 20 грудня 2020 року Білорусь закрила всі наземні кордони та не випускає з країни своїх громадян, а також іноземців, які мають дозвіл на постійне або тимчасове проживання. Офіційне пояснення: кордони закривають, щоб запобігти поширенню коронавірусу.
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