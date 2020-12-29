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Герої 2020 року: жидичинські ченці – серед переможців премії «Ті, що вражають»

Герої 2020 року: жидичинські ченці – серед переможців премії «Ті, що вражають»
ТСН підбила підсумки щорічної премії "Ті, що вражають". Серед 19 номінантів 2020-го голосуванням читачі сайту ТСН.ua обрали сімох переможців — тих, хто у минулому році проявив мужність, милосердя, самопожертву та яких вважають героями року.

Серед переможців - насельники чоловічого монастиря Святителя Миколая Чудотворця, що в Ківерецькому деканаті.

Нагадаємо, у березні цього року, під час карантину, монахи безкоштовно возили волинських медиків на роботу, годували поліцію на блокпостах, подаючи приклад безкорисливої турботи і любові до людей.

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Теги: щорічна премія, переможці, волинські монастирі, допомога
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