У центрі Луцька відновили подачу води





Про це повідомляє "Луцькводоканал".



Просять жителів вулиці Винниченка і прилеглих територій подбати про запаси води на завтра, оскільки 5 січня у зв’язку з продовженням аварійно-відновлювальних робіт водопостачання зупинять із 9:00 до 17:00.



Нагадаємо, вчора, 3 січня, у

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Станом на вечір 4 січня водопостачання в районі Винниченка відновили. Однак роботи із виявлення прихованого аварійного місця пориву триватимуть усю ніч і продовжаться завтра.Про це повідомляє "Луцькводоканал".Просять жителів вулиці Винниченка і прилеглих територій подбати про запаси води на завтра, оскільки 5 січня у зв’язку з продовженням аварійно-відновлювальних робіт водопостачання зупинять із 9:00 до 17:00.Нагадаємо, вчора, 3 січня, у зв’язку з аварійною ситуацією, що виникла по вулиці Винниченка, 26, тимчасово зупинили водопостачання в районі вулиці Винниченка і на прилеглих вулицях. Через аварійний прихований порив на магістральному водогоні було затоплено інженерні комунікації електропостачання та зв’язку. Працівники аварійних бригад оперативно провели локалізацію витоку. Ушкодження мереж призвело до зупинки водопостачання по вулицях Винниченка, Яровиця, Івана-Франка, Сверстюка, Залізнична, Сільська, частково Стрілецька, Потапова, Залізняка, Кондратюка, Тесленка, Кооперативна, гуртожиток ВНУ на Потапова, 8.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію