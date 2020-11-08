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Лікарі розповіли про стан чоловіка, який впав у котлован у Луцьку

Лікарі розповіли про стан чоловіка, який впав у котлован у Луцьку
Стан чоловіка, якого 4 січня рятувальники витягли з п’ятиметрового котловану – важкий. Зараз він - у реанімації.

Про це розповіла "Суспільному" лікарка Луцької міської клінічної лікарні Юлія Лісовецька.

Медики кажуть, на вигляд травмованому 30-35 років. Особу травмованого нині з'ясовують правоохоронці. До лікарні чоловіка привезла бригада швидкої.

"Загальний стан вкрай важкий, на момент огляду був без свідомості, тиск не можна було виміряти, він в стані загального переохолодження. Тіло холодне, покрите мармуровим відтінком. Температуру теж не вдалось виміряти на приймальному", - розповіла лікарка приймального відділення.

Котлован, у якому знайшли чоловіка, знаходиться на території гаражного кооперативу "Залізничник". Яму викопали ще в листопаді, кажуть місцеві.

Чоловіка, який знаходився у воді на дні котловану, побачили перехожі. Один зі свідків, Олександр Свередюк, розповів, що до приїзду рятувальників травмований ще був при свідомості. "Видно, що голова розбита, він піднявся і по пояс був у воді, стояв і дивився, холодно йому", - каже лучанин.

На поверхню травмованого дістали за допомогою медичних нош. На той момент чоловік вже був без свідомості, - каже речниця волинських рятувальників Ірина Варварук. Як він потрапив у котлован і скільки пробув у воді, наразі невідомо.

Нині усі обставини з'ясовує поліція. Як розповіла Суспільному речниця Ольга Бузулук, травмований, ймовірно - безхатько. Правоохоронці внесли відомості до реєстру досудових розслідувань, йдеться про порушення правил будівництва.


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Теги: котлован, Луцьк, стан, падіння
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