Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 січня
Сьогодні, 20:00
У Волинській області синоптики прогнозують у вівторок, 5 січня, хмарну погоду з дощем.
Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 1-6º тепла.
У Луцьку завтра, 5 січня, також прогнозують хмарну з дощем погоду. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 3-5º тепла
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Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.
Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 1-6º тепла.
У Луцьку завтра, 5 січня, також прогнозують хмарну з дощем погоду. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 3-5º тепла
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