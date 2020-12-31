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Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 січня

Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 січня
У Волинській області синоптики прогнозують у вівторок, 5 січня, хмарну погоду з дощем.

Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.

Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 1-6º тепла.

У Луцьку завтра, 5 січня, також прогнозують хмарну з дощем погоду. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 3-5º тепла

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Теги: прогноз погоди, Луцьк, Волинська область
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