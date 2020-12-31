Погода в Луцьку та Волинській області на вівторок, 5 січня





Про це



Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 1-6º тепла.



У Луцьку завтра, 5 січня, також прогнозують хмарну з дощем погоду. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 3-5º тепла

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Волинській області синоптики прогнозують у вівторок, 5 січня, хмарну погоду з дощем.Про це повідомляє Волинський гідрометцентр.Вітер східний, 7-12 м/с, вдень місцями пориви 15-20 м/с. Температура вночі 0-5º тепла, вдень 1-6º тепла.У Луцьку завтра, 5 січня, також прогнозують хмарну з дощем погоду. Вітер східний, 7-12 м/с. Температура вночі 1-3º тепла, вдень 3-5º тепла

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