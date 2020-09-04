В Олиці відреставрували унікальну дзвіницю. ФОТО





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Колегіальний костел Святої Трійці в Олиці побудували в першій половині XVII століття за ініціативою її засновника Станіслава Альбрехта Радзівіла. Церква є унікальним зразком мистецтва та архітектури найвищого бароко в колишній Речі Посполитій.





Храм вважається найкрасивішою польською церквою на Волині. Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні.



Роботи здійснювалися завдяки співпраці Міністерства культури та національної спадщини Польщі під керівництвом варшавського консерватора творів мистецтва Анджея Казберука.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині в селищі Олика реставрували унікальну 16-метрову дзвіницю Колегіального костелу Святої Трійці, яка вважається пам’яткою 1650 року.Про це йдеться на сторінці Fundacja Dziedzictwa Kulturowego у Facebook.Колегіальний костел Святої Трійці в Олиці побудували в першій половині XVII століття за ініціативою її засновника Станіслава Альбрехта Радзівіла. Церква є унікальним зразком мистецтва та архітектури найвищого бароко в колишній Речі Посполитій.Храм вважається найкрасивішою польською церквою на Волині. Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні.Роботи здійснювалися завдяки співпраці Міністерства культури та національної спадщини Польщі під керівництвом варшавського консерватора творів мистецтва

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