В Олиці відреставрували унікальну дзвіницю. ФОТО
Сьогодні, 21:14
На Волині в селищі Олика реставрували унікальну 16-метрову дзвіницю Колегіального костелу Святої Трійці, яка вважається пам’яткою 1650 року.
Про це йдеться на сторінці Fundacja Dziedzictwa Kulturowego у Facebook.
Колегіальний костел Святої Трійці в Олиці побудували в першій половині XVII століття за ініціативою її засновника Станіслава Альбрехта Радзівіла. Церква є унікальним зразком мистецтва та архітектури найвищого бароко в колишній Речі Посполитій.
Храм вважається найкрасивішою польською церквою на Волині. Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні.
Роботи здійснювалися завдяки співпраці Міністерства культури та національної спадщини Польщі під керівництвом варшавського консерватора творів мистецтва Анджея Казберука.
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Про це йдеться на сторінці Fundacja Dziedzictwa Kulturowego у Facebook.
Колегіальний костел Святої Трійці в Олиці побудували в першій половині XVII століття за ініціативою її засновника Станіслава Альбрехта Радзівіла. Церква є унікальним зразком мистецтва та архітектури найвищого бароко в колишній Речі Посполитій.
Храм вважається найкрасивішою польською церквою на Волині. Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні.
Роботи здійснювалися завдяки співпраці Міністерства культури та національної спадщини Польщі під керівництвом варшавського консерватора творів мистецтва Анджея Казберука.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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