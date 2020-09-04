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В Олиці відреставрували унікальну дзвіницю. ФОТО

В Олиці відреставрували унікальну дзвіницю. ФОТО
На Волині в селищі Олика реставрували унікальну 16-метрову дзвіницю Колегіального костелу Святої Трійці, яка вважається пам’яткою 1650 року.

Про це йдеться на сторінці Fundacja Dziedzictwa Kulturowego у Facebook.

Колегіальний костел Святої Трійці в Олиці побудували в першій половині XVII століття за ініціативою її засновника Станіслава Альбрехта Радзівіла. Церква є унікальним зразком мистецтва та архітектури найвищого бароко в колишній Речі Посполитій.

В Олиці відреставрували унікальну дзвіницю. ФОТО
В Олиці відреставрували унікальну дзвіницю. ФОТО

Храм вважається найкрасивішою польською церквою на Волині. Вівтарі та надгробки родини Радзивіллів вражають і сьогодні.

Роботи здійснювалися завдяки співпраці Міністерства культури та національної спадщини Польщі під керівництвом варшавського консерватора творів мистецтва Анджея Казберука.

В Олиці відреставрували унікальну дзвіницю. ФОТО
В Олиці відреставрували унікальну дзвіницю. ФОТО

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Теги: дзвіниця, Радзівіл, реставрація, Олика
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