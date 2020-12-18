Всі сидітимуть вдома: Шотландія оголосила про повний локдаун





Про це заявила лідер парламенту Шотландії Нікола Стерджен, пишуть



"Без перебільшення, зараз ми зіткнулися із ситуацією, яка дуже нагадує березень минулого року", – повідомила вона.



Поки що вирішили, що локдаун у Шотландії триватиме до кінця січня, однак Нікола Стерджен не виключила продовження кризових заходів аж до весни 2021 року.



Серед головних обмежень:



- Обов’язкове перебування вдома, вихід на вулицю – лише за продуктами або в аптеку.

- Де це можливо – перехід на дистанційну роботу.

- Закриття усіх навчальних закладів.

- Скасування усіх публічних заходів, заборона на масові зустрічі громадян.



Шотландія – країна, яка є автономною адміністративно-політичною частиною Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.



Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон встановлює політику лише щодо Англії, натомість правила в Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі встановлюють на рівні місцевого парламенту.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Поширення коронавірусу у Шотландії вийшло за рамки контролю влади, тому з 5 січня у країні почне діяти повний локдаун.Про це заявила лідер парламенту Шотландії, пишуть Факти "Без перебільшення, зараз ми зіткнулися із ситуацією, яка дуже нагадує березень минулого року", – повідомила вона.Поки що вирішили, що локдаун у Шотландії триватиме до кінця січня, однак Нікола Стерджен не виключила продовження кризових заходів аж до весни 2021 року.Серед головних обмежень:- Обов’язкове перебування вдома, вихід на вулицю – лише за продуктами або в аптеку.- Де це можливо – перехід на дистанційну роботу.- Закриття усіх навчальних закладів.- Скасування усіх публічних заходів, заборона на масові зустрічі громадян.Шотландія – країна, яка є автономною адміністративно-політичною частиною Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.Британський прем’єр-міністрвстановлює політику лише щодо Англії, натомість правила в Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі встановлюють на рівні місцевого парламенту.

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