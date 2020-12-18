Всі сидітимуть вдома: Шотландія оголосила про повний локдаун
Сьогодні, 00:22
Поширення коронавірусу у Шотландії вийшло за рамки контролю влади, тому з 5 січня у країні почне діяти повний локдаун.
Про це заявила лідер парламенту Шотландії Нікола Стерджен, пишуть Факти.
"Без перебільшення, зараз ми зіткнулися із ситуацією, яка дуже нагадує березень минулого року", – повідомила вона.
Поки що вирішили, що локдаун у Шотландії триватиме до кінця січня, однак Нікола Стерджен не виключила продовження кризових заходів аж до весни 2021 року.
Серед головних обмежень:
- Обов’язкове перебування вдома, вихід на вулицю – лише за продуктами або в аптеку.
- Де це можливо – перехід на дистанційну роботу.
- Закриття усіх навчальних закладів.
- Скасування усіх публічних заходів, заборона на масові зустрічі громадян.
Шотландія – країна, яка є автономною адміністративно-політичною частиною Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон встановлює політику лише щодо Англії, натомість правила в Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі встановлюють на рівні місцевого парламенту.
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Про це заявила лідер парламенту Шотландії Нікола Стерджен, пишуть Факти.
"Без перебільшення, зараз ми зіткнулися із ситуацією, яка дуже нагадує березень минулого року", – повідомила вона.
Поки що вирішили, що локдаун у Шотландії триватиме до кінця січня, однак Нікола Стерджен не виключила продовження кризових заходів аж до весни 2021 року.
Серед головних обмежень:
- Обов’язкове перебування вдома, вихід на вулицю – лише за продуктами або в аптеку.
- Де це можливо – перехід на дистанційну роботу.
- Закриття усіх навчальних закладів.
- Скасування усіх публічних заходів, заборона на масові зустрічі громадян.
Шотландія – країна, яка є автономною адміністративно-політичною частиною Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії.
Британський прем’єр-міністр Борис Джонсон встановлює політику лише щодо Англії, натомість правила в Шотландії, Північній Ірландії та Уельсі встановлюють на рівні місцевого парламенту.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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