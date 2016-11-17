Волинські волонтери повезли різдвяні подарунки бійцям 14-ї бригади. ФОТО





Про смаколики для бійців 14-ї окремої механізованої бригади за ініціативи міського голови Ігоря Чайки подбали і працівники виконавчого комітету. Про це інформують на сайті



"Уже в обід плануємо бути у нашій 14-й бригаді. Приємно, що працівники міської ради організували такі чудові гостинці. Від колективу лісгоспу веземо наш волинський березовий сік. Допомогу також передадуть і представники міськрайонного Товариства Червого Хреста та міської організації ВО “Свобода”, - розповів один з волонтерів, депутат міської ради Валерій Черняков.





Працівники виконкому вирішили, що до святкового столу добре підійдуть різноманітні смаколики. За власні кошти, яких зібрали 16 тисяч гривень, придбали лимони, яблука, мандарини, банани, каву, чай, печиво, цукерки. Хорошу справу підтримали і підприємці Наталія Фалько та Світлана Оксенюк.





"Можна собі лиш уявити, як наші земляки там сумують за рідним, своїми домівками. І велике значення має моральна підтримка солдатів. Вона додає їм оптимізму, віри в себе. Думаю, вони зрадіють навіть більше тому, що ми про них пам’ятаємо, ніж самим гостинцям, - зазначив міський голова Ігор Чайка. - Спасибі усім, хто відгукнувся, допоміг зібрати провіант, нашим депутатам Валерію Чернякову та Ігорю Пінісу, які доставлять його військовим. Перемога на всіх буде одна, і йти до неї ми повинні разом. Тож щирі вітання усім воїнам від нашої ковельської громади. Веселих і спокійних їм свят".



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Аби у ці Різдвяні дні додати воїнам, які зараз на Сході, більше тепла, затишку, поділитися з ними духом новорічних свят, волонтери повезли їм гостинці з Ковеля.Про смаколики для бійців 14-ї окремої механізованої бригади за ініціативи міського голови Ігоря Чайки подбали і працівники виконавчого комітету. Про це інформують на сайті Ковельської міської ради "Уже в обід плануємо бути у нашій 14-й бригаді. Приємно, що працівники міської ради організували такі чудові гостинці. Від колективу лісгоспу веземо наш волинський березовий сік. Допомогу також передадуть і представники міськрайонного Товариства Червого Хреста та міської організації ВО “Свобода”, - розповів один з волонтерів, депутат міської радиПрацівники виконкому вирішили, що до святкового столу добре підійдуть різноманітні смаколики. За власні кошти, яких зібрали 16 тисяч гривень, придбали лимони, яблука, мандарини, банани, каву, чай, печиво, цукерки. Хорошу справу підтримали і підприємціта"Можна собі лиш уявити, як наші земляки там сумують за рідним, своїми домівками. І велике значення має моральна підтримка солдатів. Вона додає їм оптимізму, віри в себе. Думаю, вони зрадіють навіть більше тому, що ми про них пам’ятаємо, ніж самим гостинцям, - зазначив міський голова Ігор Чайка. - Спасибі усім, хто відгукнувся, допоміг зібрати провіант, нашим депутатам Валерію Чернякову та Ігорю Пінісу, які доставлять його військовим. Перемога на всіх буде одна, і йти до неї ми повинні разом. Тож щирі вітання усім воїнам від нашої ковельської громади. Веселих і спокійних їм свят".

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