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У сільраді біля Луцька депутатам відмовились надавати інформацію, а журналістку виштовхали з кабінету голови. ВІДЕО

У сільраді біля Луцька депутатам відмовились надавати інформацію, а журналістку виштовхали з кабінету голови. ВІДЕО
Депутатам Підгайцівської громади у грубій формі відмовили у доступі до інформації про ремонтні роботи на одній із вулиць, а після запиту журналістки стосовно земельних рішень один із посадовців застосував до неї фізичну силу.

Як стало відомо зі слів очевидців, відразу два інциденти трапились у Підгайцівській сільській раді в понеділок, 4 січня. Про це пише "Перший".

«На одній із сесій я озвучив запит про те, що хочу отримати інформацію про ремонт вулиці Скандинавської у Струмівці. Хто був підрядником, скільки грошей витратили, як виглядала проектна документація. Справа в тому, що перед виборами ми оглядали свіжий ремонт на цій вулиці, а за якихось кілька місяців мешканці звернулися до мене про те, що на дорозі вже ями», – розповідає депутат В’ячеслав Разумовський.

У сільраді біля Луцька депутатам відмовились надавати інформацію, а журналістку виштовхали з кабінету голови. ВІДЕО

Через кілька місяців після капітального ремонту вулиці Скандинавської у Струмівці бруківка почала «розлазитись» та просідати

Разом із колегами він вирішив особисто звернутися до посадових осіб, щоб отримати інформацію.

«Бухгалтер почала показувати договір, і в цей момент до кабінету ввірвався Георгій Штефанеса – місцевий підприємець, який активно виграє тендери саме по ремонту доріг. Він наказав бухгалтеру нічого не показувати і документів не давати», – розповів депутат.

За словами іншого обранця Богдана Сінчука, депутати вирішили звернутися до правоохоронців.

«Я подав заяву про вчинення трьох кримінальних провопорушень посадовими особами Підгайцівської сільради і підприємцем Штефанесою Георгієм Олексійовичем. По-перше, за фактом привласнення і розтрати бюджетних коштів при ремонті вулиці Скандинавської, а це – 1,5 мільйони гривень. По-друге, за фактом перешкоджання діяльності депутатів місцевих рад. По-третє, про приховування злочину, адже Штефанеса, знаючи що було привласнення коштів дав незаконну вказівку бухгалтеру сільради не надавати депутатам документів», – розповів Богдан Сінчук.

У сільраді біля Луцька депутатам відмовились надавати інформацію, а журналістку виштовхали з кабінету голови. ВІДЕО

Богдан Сінчук написав заяву на посадових осіб сільради

У цей час до Підгайцівської сільради приїхала журналістка Людмила Яворська, щоб отримати коментарі в депутатів стосовно ситуації із ремонтом Скандинавської, а заодно – зареєструвати запит на доступ до інформації.

«Я дізналася, що в Підгайцях відбуваються дивні події, депутатам не дають інформації про ремонти. Вирішила заодно завезти в цю сільраду запит, бо якраз працюю над іншою темою, яка стосується цієї громади. Запит зареєструвала, а тим часом секретар ради Ольга Овсіюк запропонувала мені обговорити тему запиту із головою Юрієм Семенюком. Він був у її кабінеті. Я пройшла в цей кабінет, отримала від голови кілька реплік, які все ж теми не стосувалися, а швидше ображали мене як журналістку», – розповіла Людмила Яворська.

Не закінчивши розмови, Юрій Семенюк пішов до себе в кабінет, а журналістка – за ним.

«Коли ми були у приймальні, зайшов чоловік, якого я раніше не знала. Семенюк кинув до нього репліку про те, що прийшла журналістка і «закидала раду запитами». Цей чоловік відразу накинувся на мене, почав вибивати з рук камеру, кричати образи і проганяти. Потім схопив за плече і боляче шарпанув кілька разів. У цей момент я вже встигла включити камеру і зафіксувати його напад. Коли я почала запитувати, хто він такий, бо збираюсь звертатись в поліцію, він сховався в кабінеті Семенюка і ніби в себе вдома, закрив двері кабінету на ключ», – описує події журналістка.


У сільраді біля Луцька депутатам відмовились надавати інформацію, а журналістку виштовхали з кабінету голови. ВІДЕО

Підприємець Георгій Штефанеса, який також працює проектним менеджером в Підгайцівській сільраді

Пізніше стало відомо, що згаданий чоловік – той самий підприємець Штефанеса, який вранці мав конфлікт із депутатами. Як з’ясувалося, він також є працівником сільради – займає посаду проектного менеджера.

За двома зверненнями – депутата Сінчука і журналістки Яворської – на місце прибула слідчо-оперативна група. Наразі у поліції повідомляють, що триває збір інформації, опитують учасників та свідків події і невдовзі приймуть рішення щодо кваліфікації подій.

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Теги: Підгайці, журналістка, поліція, конфлікт, ремонт, бруківка
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Коментарі 3
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Скільки писали і казали а толку ноль.Пройшов і далі молотить.На все пох,аби бруківка клалася
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Штефанеса - чоловік рідної сестри Семенюка).
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Цікаво було б взагалі побачити перелік усіх зайнятих і вакантних посад даної ОТГ
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