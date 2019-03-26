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Переломи та сильне алкогольне сп'яніння: з якими проблемами звертались лучани до медиків у новорічні вихідні

Переломи та сильне алкогольне сп'яніння: з якими проблемами звертались лучани до медиків у новорічні вихідні
Оскільки січень багатий на свята медперсонал Луцької міської клінічної лікарні вкотре радить лучанам не зловживати їжею та алкоголем, зменшити кількість страв, у яких багато майонезу, пити побільше води, щоб вивести продукти інтоксикації, гуляти на свіжому повітрі.

Про це інформують на сторінці медзакладу в facebook.

За минулі новорічні вихідні дні, починаючи з 16-ої години 31 грудня по 8.00 04 січня госпіталізували 100 пацієнтів, ще 27 надали амбулаторну допомогу. У травмпункт звернулися 123 травмованих, з них 37 - з переломами, 5-х покусали тварини.

29 разів викликали лікарів з дому у святкові дні. В операційному блоці хірурги виконали 27 оперативних втручань.

Лише 15 пацієнтів, які звернулися за допомогою у медичний заклад, були у стані сильного алкогольного сп'яніння.

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Теги: лікарня, вихідні, травмпунтк
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