Волинські лікарі провели складну операцію жителю Рівненщини, який впав і тяжко травмувався
Сьогодні, 02:36
39-річний пацієнт, житель Рівненської області, 10 грудня поступив до Володимир-Волинського ТМО із травмою унаслідок падіння.
У процесі надання першої медичної допомоги йому встановили діагноз: закритий багатовідламковий перелом верхньої третини правої стегнової кістки із зміщенням уламків. Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
Пацієнта скерували на стаціонарне лікування у травматологічне відділення.
Після дообстеження та передопераційної підготовки 18 грудня чоловіку провели операцію - відкриту репозицію МОС (металосинтез) правої стегнової кістки проксинальною LCP пластиною та гвинтами.
Складну операцію, яка тривала протягом трьої годин, успішно проведели лікарі-травматологи: Босий Т.Б., Радчук В.М., та Лотоцький І.А.
29 грудня пацієнта у задовільному стані виписали із
медичного закладу.
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У процесі надання першої медичної допомоги йому встановили діагноз: закритий багатовідламковий перелом верхньої третини правої стегнової кістки із зміщенням уламків. Про це інформують на сторінці закладу у facebook.
Пацієнта скерували на стаціонарне лікування у травматологічне відділення.
Після дообстеження та передопераційної підготовки 18 грудня чоловіку провели операцію - відкриту репозицію МОС (металосинтез) правої стегнової кістки проксинальною LCP пластиною та гвинтами.
Складну операцію, яка тривала протягом трьої годин, успішно проведели лікарі-травматологи: Босий Т.Б., Радчук В.М., та Лотоцький І.А.
29 грудня пацієнта у задовільному стані виписали із
медичного закладу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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