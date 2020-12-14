Волинські лікарі провели складну операцію жителю Рівненщини, який впав і тяжко травмувався





У процесі надання першої медичної допомоги йому встановили діагноз: закритий багатовідламковий перелом верхньої третини правої стегнової кістки із зміщенням уламків. Про це інформують на сторінці закладу у



Пацієнта скерували на стаціонарне лікування у травматологічне відділення.



Після дообстеження та передопераційної підготовки 18 грудня чоловіку провели операцію - відкриту репозицію МОС (металосинтез) правої стегнової кістки проксинальною LCP пластиною та гвинтами.





Складну операцію, яка тривала протягом трьої годин, успішно проведели лікарі-травматологи: Босий Т.Б., Радчук В.М., та Лотоцький І.А.



29 грудня пацієнта у задовільному стані виписали із

медичного закладу.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 39-річний пацієнт, житель Рівненської області, 10 грудня поступив до Володимир-Волинського ТМО із травмою унаслідок падіння.У процесі надання першої медичної допомоги йому встановили діагноз: закритий багатовідламковий перелом верхньої третини правої стегнової кістки із зміщенням уламків. Про це інформують на сторінці закладу у facebook Пацієнта скерували на стаціонарне лікування у травматологічне відділення.Після дообстеження та передопераційної підготовки 18 грудня чоловіку провели операцію - відкриту репозицію МОС (металосинтез) правої стегнової кістки проксинальною LCP пластиною та гвинтами.Складну операцію, яка тривала протягом трьої годин, успішно проведели лікарі-травматологи:та29 грудня пацієнта у задовільному стані виписали ізмедичного закладу.

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