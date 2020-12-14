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Волинські лікарі провели складну операцію жителю Рівненщини, який впав і тяжко травмувався

Волинські лікарі провели складну операцію жителю Рівненщини, який впав і тяжко травмувався
39-річний пацієнт, житель Рівненської області, 10 грудня поступив до Володимир-Волинського ТМО із травмою унаслідок падіння.

У процесі надання першої медичної допомоги йому встановили діагноз: закритий багатовідламковий перелом верхньої третини правої стегнової кістки із зміщенням уламків. Про це інформують на сторінці закладу у facebook.

Пацієнта скерували на стаціонарне лікування у травматологічне відділення.

Після дообстеження та передопераційної підготовки 18 грудня чоловіку провели операцію - відкриту репозицію МОС (металосинтез) правої стегнової кістки проксинальною LCP пластиною та гвинтами.

Волинські лікарі провели складну операцію жителю Рівненщини, який впав і тяжко травмувався
Волинські лікарі провели складну операцію жителю Рівненщини, який впав і тяжко травмувався

Складну операцію, яка тривала протягом трьої годин, успішно проведели лікарі-травматологи: Босий Т.Б., Радчук В.М., та Лотоцький І.А.

29 грудня пацієнта у задовільному стані виписали із
медичного закладу.

Волинські лікарі провели складну операцію жителю Рівненщини, який впав і тяжко травмувався

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Теги: Володимир-Волинське ТМО, операція, перелом, падіння
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