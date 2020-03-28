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Україна хоче провести Олімпіаду у 2030 або 2032 році, – міністр спорту

Україна хоче провести Олімпіаду у 2030 або 2032 році, – міністр спорту
Україна розглядає можливість провести Олімпійські ігри у 2030 або 2032 році.

Про це повідомив очільник Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає Укрінформ.

«Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль - доросла Олімпіада», - сказав він.

Мова йде саме про 2030-2032 роки, адже тоді, за словами Гутцайта, Україна може бути готовою до проведення таких змагань.

«Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри», - заявив він.

Міністр спорту також зазначив, що проведення Олімпіади - це амбітна ціль, яка допоможе створити робочі місця.

«Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду - це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні (робочі) місця, щоб люди не їхали за кордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи - це туризм», - зазначив він.

Як повідомлялося, у 2020 році Президент Володимир Зеленський заявив, що у країни є амбітна спортивна мета і це – проведення Олімпійських ігор.

Господар зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі НОК. До 2025 року має бути визначений господар літньої Олімпіади-2032.

Намір боротися за проведення Зимової Олімпіади-2030 мають: Японія (Саппоро), США (Солт-Лейк Сіті), спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Також про намір заявляла Канада (Ванкувер) та Україна.

Намір боротися за проведення Літньої Олімпіади-2032 мають: Індія (Мумбай), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурський регіон), Іспанія (Мадрид), Австралія (Квінзленд).


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Теги: Олімпіада, спорт
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