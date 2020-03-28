Україна хоче провести Олімпіаду у 2030 або 2032 році, – міністр спорту





Про це повідомив очільник Міністерства молоді та спорту Вадим Гутцайт, передає



«Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль - доросла Олімпіада», - сказав він.



Мова йде саме про 2030-2032 роки, адже тоді, за словами Гутцайта, Україна може бути готовою до проведення таких змагань.



«Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри», - заявив він.



Міністр спорту також зазначив, що проведення Олімпіади - це амбітна ціль, яка допоможе створити робочі місця.



«Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду - це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні (робочі) місця, щоб люди не їхали за кордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи - це туризм», - зазначив він.



Як повідомлялося, у 2020 році Президент Володимир Зеленський заявив, що у країни є амбітна спортивна мета і це – проведення Олімпійських ігор.



Господар зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі НОК. До 2025 року має бути визначений господар літньої Олімпіади-2032.



Намір боротися за проведення Зимової Олімпіади-2030 мають: Японія (Саппоро), США (Солт-Лейк Сіті), спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Також про намір заявляла Канада (Ванкувер) та Україна.



Намір боротися за проведення Літньої Олімпіади-2032 мають: Індія (Мумбай), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурський регіон), Іспанія (Мадрид), Австралія (Квінзленд).





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Україна розглядає можливість провести Олімпійські ігри у 2030 або 2032 році.Про це повідомив очільник Міністерства молоді та спорту, передає Укрінформ «Ми дивимося на 2030 та 2032 роки. Оцінюємо, де проводити в Україні, скільки це буде коштувати. Більше дивимося на зимову Олімпіаду. Обговорюємо також юнацькі Олімпійські ігри, чи одразу амбітна ціль - доросла Олімпіада», - сказав він.Мова йде саме про 2030-2032 роки, адже тоді, за словами Гутцайта, Україна може бути готовою до проведення таких змагань.«Ми вважаємо, що через 10 років у нас в країні буде розвиток, і ми будемо спроможні провести Олімпійські ігри», - заявив він.Міністр спорту також зазначив, що проведення Олімпіади - це амбітна ціль, яка допоможе створити робочі місця.«Нам потрібно ставити амбітні цілі. Провести Олімпіаду - це класна ціль для нас. Що таке Олімпіада? Ми будемо будувати інфраструктуру, будемо залучати усіх, будуть вільні (робочі) місця, щоб люди не їхали за кордон, а працювали в Україні для побудови спортивних об'єктів. До нас будуть приїжджати туристи - це туризм», - зазначив він.Як повідомлялося, у 2020 році Президент Володимир Зеленський заявив, що у країни є амбітна спортивна мета і це – проведення Олімпійських ігор.Господар зимової Олімпіади-2030 визначиться у 2023 році на конгресі НОК. До 2025 року має бути визначений господар літньої Олімпіади-2032.Намір боротися за проведення Зимової Олімпіади-2030 мають: Японія (Саппоро), США (Солт-Лейк Сіті), спільна заявка Іспанії, Андорри та Франції (Барселона-Піренеї). Також про намір заявляла Канада (Ванкувер) та Україна.Намір боротися за проведення Літньої Олімпіади-2032 мають: Індія (Мумбай), Індонезія (Джакарта), Катар (Доха), Німеччина (Рейнсько-Рурський регіон), Іспанія (Мадрид), Австралія (Квінзленд).

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