У місті на Волині підрядника змусили перекласти новеньку бруківку

Ігорем Пальонкою проінспектували прокладені тротуари та висловили підряднику зауваження.



Про це повідомляє



Як зазначив мер Ігор Пальонка, 31-го грудня під час виїзду робочої групи представники влади помітили, що під бруківкою є недостатня кількість цементної суміші. Таким чином бруківка довго не прослужить, говорить мер. Тому підрядника змусять роботу переробити.



“Ми виявили факт того, що бруківка влаштовується на відсів без цементу. Відтак, ми прийняли рішення, що бруківка має бути демонтована. Хотілося б, щоб ця бруківка нам послужила довгий час”, – сказав Пальонка.





Також він зазначив, що усі роботи підрядників будуть жорстко контролюватися і вони повинні бути якісними. Якщо будуть повторні зауваження подібного характеру, то доведеться звертатися до правоохоронців, сказав мер.



Нагадаємо, за даними системи Prozzoro, вартість капітального ремонту вулиці Незалежності – 18 мільйонів 800 тисяч гривень. Виконує роботи фірма ТзОВ “Луцькавтодор-сервіс”. Окрім нового асфальту на проїжджій частині, на тротуарах облаштовують доріжки з бруківки.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Нещодавно покладену бруківку на тротуарах по вулиці Незалежності у Володимирі-Волинському будуть перекладати. Після реакції громадськості представники міської влади на чолі з меромпроінспектували прокладені тротуари та висловили підряднику зауваження.Про це повідомляє БУГ Як зазначив мер Ігор Пальонка, 31-го грудня під час виїзду робочої групи представники влади помітили, що під бруківкою є недостатня кількість цементної суміші. Таким чином бруківка довго не прослужить, говорить мер. Тому підрядника змусять роботу переробити.“Ми виявили факт того, що бруківка влаштовується на відсів без цементу. Відтак, ми прийняли рішення, що бруківка має бути демонтована. Хотілося б, щоб ця бруківка нам послужила довгий час”, – сказав Пальонка.Також він зазначив, що усі роботи підрядників будуть жорстко контролюватися і вони повинні бути якісними. Якщо будуть повторні зауваження подібного характеру, то доведеться звертатися до правоохоронців, сказав мер.Нагадаємо, за даними системи Prozzoro, вартість капітального ремонту вулиці Незалежності – 18 мільйонів 800 тисяч гривень. Виконує роботи фірма ТзОВ “Луцькавтодор-сервіс”. Окрім нового асфальту на проїжджій частині, на тротуарах облаштовують доріжки з бруківки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію