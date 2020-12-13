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На Волині підприємець придбав для дитячого відділення лікарні кисневий концентратор

На Волині підприємець придбав для дитячого відділення лікарні кисневий концентратор
Підприємець Руслан Ярославович Федина у переддень нового року передав у дитяче відділення Нововолинської центральної міської лікарні кисневий концентратор Philips EverFlo 5l.

Про це інформують на сайті Нововолинської міської ради.

Це пристрій, який виділяє кисень з атмосферного повітря. Воно проходить крізь молекулярне решето – мережу із цеолітних кульок, які затримують молекули азоту та пропускають молекули кисню.

Працівники дитячого відділення розповіли, що апарат дуже потрібний, адже він допомагає дітям із хворобами органів дихання, таким, як бронхіальна астма.

На Волині підприємець придбав для дитячого відділення лікарні кисневий концентратор

"Приємно, що у нашому місті є люди, які готові прийти на допомогу іншим, це достойний приклад соціальної відповідальності бізнесу", – зазначив міський голова Борис Карпус.

Мер подякував Руслану Федині за цінний подарунок, та побажав, аби добрі справи поверталися благодійнику сторицею.

"Усі ми щиро хочемо, щоб дітки були здоровими, але на жаль, не завжди так буває. Тому впевнений, що кисневий концентратор допоможе у лікуванні малят", – наголосив Борис Карпус.

На Волині підприємець придбав для дитячого відділення лікарні кисневий концентратор

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Теги: Нововолинськ, лікарня, кисневий концентратор
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