Випав за борт: на Дунаї загинув капітан буксира
Сьогодні, 07:23
Третього січня близько 15.00 у Дунаї виявили тіло 48-річного капітана буксира Портовий-22. Поліція Одеської області розслідує причини й обставини його смерті.
Повідомляє Укрінформ.
Попередньо правоохоронці встановили, що капітан випав за борт буксира, розповіла керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.
"Йому скинули рятівне коло, але через швидку течію ріки у місці загибелі капітан не зумів своєчасно ним скористатись – наковтався води. Коли витягли з ріки, врятувати йому життя не вдалось", – уточнила вона.
Тіло моряка направили на судово-медичну експертизу.
За фактом смерті відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне убивство.
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Повідомляє Укрінформ.
Попередньо правоохоронці встановили, що капітан випав за борт буксира, розповіла керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.
"Йому скинули рятівне коло, але через швидку течію ріки у місці загибелі капітан не зумів своєчасно ним скористатись – наковтався води. Коли витягли з ріки, врятувати йому життя не вдалось", – уточнила вона.
Тіло моряка направили на судово-медичну експертизу.
За фактом смерті відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне убивство.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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