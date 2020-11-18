Випав за борт: на Дунаї загинув капітан буксира





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Попередньо правоохоронці встановили, що капітан випав за борт буксира, розповіла керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області Любов Гордієвська.



"Йому скинули рятівне коло, але через швидку течію ріки у місці загибелі капітан не зумів своєчасно ним скористатись – наковтався води. Коли витягли з ріки, врятувати йому життя не вдалось", – уточнила вона.



Тіло моряка направили на судово-медичну експертизу.



За фактом смерті відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне убивство.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Третього січня близько 15.00 у Дунаї виявили тіло 48-річного капітана буксира Портовий-22. Поліція Одеської області розслідує причини й обставини його смерті.Повідомляє Укрінформ Попередньо правоохоронці встановили, що капітан випав за борт буксира, розповіла керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції в Одеській області"Йому скинули рятівне коло, але через швидку течію ріки у місці загибелі капітан не зумів своєчасно ним скористатись – наковтався води. Коли витягли з ріки, врятувати йому життя не вдалось", – уточнила вона.Тіло моряка направили на судово-медичну експертизу.За фактом смерті відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 115 ККУ – Умисне убивство.

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