Україна надасть Хорватії гумдопомогу через землетрус
Сьогодні, 03:32
Президент України Володимир Зеленський підписав указ щодо про надання гуманітарної допомоги Хорватії через землетрус.
Про це повідомляє Офіс президента.
Український уряд має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.
Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тис. об'єктів.
Як повідомлялося, 29 грудня в центрі Хорватії стався потужний землетрус магнітудою 6,4. У результаті багато людей постраждали, сім осіб загинули.
Хорватію 30 грудня сколихнули ще три землетруси магнітудою 3,9-4,8 за шкалою Ріхтера.
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Про це повідомляє Офіс президента.
Український уряд має забезпечити надання гуманітарної допомоги Хорватії для подолання наслідків надзвичайної ситуації.
Найбільше постраждала центральна частина країни, зокрема міста Петрина та Сисак. Руйнувань і пошкоджень зазнали понад 13 тис. об'єктів.
Як повідомлялося, 29 грудня в центрі Хорватії стався потужний землетрус магнітудою 6,4. У результаті багато людей постраждали, сім осіб загинули.
Хорватію 30 грудня сколихнули ще три землетруси магнітудою 3,9-4,8 за шкалою Ріхтера.
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