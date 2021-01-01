Помер дитячий футбольний тренер з Волині

Василя Соколовського.



39-річний чоловік останнім часом хворів на серцево-судинні захворювання. Помер у луцькій лікарні, пише



Як повідомив керівник Нововолинського ЦФЗН «Спорт для всіх» Валентин Бортнічук, прощання відбудеться у середу, 6-го січня.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.

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