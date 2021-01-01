Помер дитячий футбольний тренер з Волині
Сьогодні, 09:01
Учора, 4-го січня, перестало битися серце дитячого футбольного тренера Нововолинської ДЮСШ Василя Соколовського.
39-річний чоловік останнім часом хворів на серцево-судинні захворювання. Помер у луцькій лікарні, пише «БУГ».
Як повідомив керівник Нововолинського ЦФЗН «Спорт для всіх» Валентин Бортнічук, прощання відбудеться у середу, 6-го січня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.
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39-річний чоловік останнім часом хворів на серцево-судинні захворювання. Помер у луцькій лікарні, пише «БУГ».
Як повідомив керівник Нововолинського ЦФЗН «Спорт для всіх» Валентин Бортнічук, прощання відбудеться у середу, 6-го січня.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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