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Помер дитячий футбольний тренер з Волині

Помер дитячий футбольний тренер з Волині
Учора, 4-го січня, перестало битися серце дитячого футбольного тренера Нововолинської ДЮСШ Василя Соколовського.

39-річний чоловік останнім часом хворів на серцево-судинні захворювання. Помер у луцькій лікарні, пише «БУГ».

Як повідомив керівник Нововолинського ЦФЗН «Спорт для всіх» Валентин Бортнічук, прощання відбудеться у середу, 6-го січня.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює співчуття рідним померлого.

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Теги: Василь Соколовський
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