Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:03
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.36, а продаж – 28.50.
Євро при купівлі становить – 34.45, продажу – 34.70.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Євро при купівлі становить – 34.45, продажу – 34.70.
Курс російського рубля: купівля – 0.36, продаж – 0.38.
Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.50, продаж – 7.60.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:03
Помер дитячий футбольний тренер з Волині
Сьогодні, 09:01
Повідомили статистику щодо коронавірусу в Україні за минулу добу
Сьогодні, 08:54
Випав за борт: на Дунаї загинув капітан буксира
Сьогодні, 07:23