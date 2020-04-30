У які країни світу найчастіше їхали українці на заробітки у 2020 році





Про це повідомили в Державному центрі зайнятості за запит



Найбільше українців цього року поїхало працювати до Кіпру (12,3 тисячі осіб), Польщі (4,7 тисячі осіб), Ліберії (1,9 тисячі осіб), Панами (1,8 тисячі осіб), Маршаллових Островів (1,8 тисячі осіб), Бельгії (1,6 тисячі осіб), зазначили у відомстві.



Офіційно працевлаштувалися в Росії в 2020 році 88 осіб.



У Державному центрі зайнятості повідомили, що до другого півріччя 2019 року відповідна звітність подавалася один раз на рік, тому поквартальних даних, які б дозволили порівняти показники дев’яти місяців 2020 року з аналогічним періодом 2019 року, немає. Проте є дані за друге півріччя минулого року: тоді агенціями з працевлаштування за кордоном було оформлено 63,6 тисячі українців, із них до Росії виїхали на роботу 79 осіб.



Найбільшими потоки трудових міграцій у 2019 році були до Польщі (14,2 тисячі осіб), Кіпру (10,7 тисячі осіб), Німеччини (5 тисяч осіб), Великої Британії (4,3 тисячі осіб), Греції (4 тисячі осіб), Чехії (3,3 тисячі осіб), Маршаллових Островів (2,8 тисячі осіб).



За січень-жовтень 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами в Україну з-за кордону склав 9,56 мільярда доларів, повідомили в Національному банку на запит Радіо Свобода.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. За дев'ять місяців 2020 року, за офіційними даними, за кордоном працевлаштувались 61,9 тисячі людей.Про це повідомили в Державному центрі зайнятості за запит Радіо Свобода. Найбільше українців цього року поїхало працювати до Кіпру (12,3 тисячі осіб), Польщі (4,7 тисячі осіб), Ліберії (1,9 тисячі осіб), Панами (1,8 тисячі осіб), Маршаллових Островів (1,8 тисячі осіб), Бельгії (1,6 тисячі осіб), зазначили у відомстві.Офіційно працевлаштувалися в Росії в 2020 році 88 осіб.У Державному центрі зайнятості повідомили, що до другого півріччя 2019 року відповідна звітність подавалася один раз на рік, тому поквартальних даних, які б дозволили порівняти показники дев’яти місяців 2020 року з аналогічним періодом 2019 року, немає. Проте є дані за друге півріччя минулого року: тоді агенціями з працевлаштування за кордоном було оформлено 63,6 тисячі українців, із них до Росії виїхали на роботу 79 осіб.Найбільшими потоки трудових міграцій у 2019 році були до Польщі (14,2 тисячі осіб), Кіпру (10,7 тисячі осіб), Німеччини (5 тисяч осіб), Великої Британії (4,3 тисячі осіб), Греції (4 тисячі осіб), Чехії (3,3 тисячі осіб), Маршаллових Островів (2,8 тисячі осіб).За січень-жовтень 2020 року обсяг приватних переказів офіційними та неформальними каналами в Україну з-за кордону склав 9,56 мільярда доларів, повідомили в Національному банку на запит Радіо Свобода.

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