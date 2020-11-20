У ТРЦ «ПортCity» обирають авторів найкращих малюнків Діду Морозу. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:31
З 1 по 8 ічня на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity» в ART-просторі діє виставка дитячих малюнків Діду Морозу.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Кожен із юних учасників приклав максимум зусиль, аби вразити гостей галереї, створити своє власне маленьке диво Нового року та подарувати святковий настрій відвідувачам торгово-розважального центру. Участь брали діти різного віку.
Після завершення виставки автори 10-ти найкращих малюнків отримають цінні подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Кожен із юних учасників приклав максимум зусиль, аби вразити гостей галереї, створити своє власне маленьке диво Нового року та подарувати святковий настрій відвідувачам торгово-розважального центру. Участь брали діти різного віку.
Після завершення виставки автори 10-ти найкращих малюнків отримають цінні подарунки.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
В Україні стартувала реєстрація на пробне ЗНО
Сьогодні, 10:00
Біля Рівного у аварії загинув начальник з ДФС
Сьогодні, 09:53
У ТРЦ «ПортCity» обирають авторів найкращих малюнків Діду Морозу. ВІДЕО*
Сьогодні, 09:31
Кому на Волині пропонують роботу із зарплатнею від 15 до 30 тисяч гривень. ТОП-вакансій
Сьогодні, 09:16
Курс валют у Луцьку на 5 січня
Сьогодні, 09:03