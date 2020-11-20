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У ТРЦ «ПортCity» обирають авторів найкращих малюнків Діду Морозу. ВІДЕО*

У ТРЦ «ПортCity» обирають авторів найкращих малюнків Діду Морозу. ВІДЕО*
З 1 по 8 ічня на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity» в ART-просторі діє виставка дитячих малюнків Діду Морозу.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Кожен із юних учасників приклав максимум зусиль, аби вразити гостей галереї, створити своє власне маленьке диво Нового року та подарувати святковий настрій відвідувачам торгово-розважального центру. Участь брали діти різного віку.

Після завершення виставки автори 10-ти найкращих малюнків отримають цінні подарунки.

У ТРЦ «ПортCity» обирають авторів найкращих малюнків Діду Морозу. ВІДЕО*
У ТРЦ «ПортCity» обирають авторів найкращих малюнків Діду Морозу. ВІДЕО*
У ТРЦ «ПортCity» обирають авторів найкращих малюнків Діду Морозу. ВІДЕО*




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Теги: ПортCity, Луцьк, виставка, реклама
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