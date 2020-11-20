У ТРЦ «ПортCity» обирають авторів найкращих малюнків Діду Морозу. ВІДЕО*





Про це повідомляє адміністрація закладу.



Кожен із юних учасників приклав максимум зусиль, аби вразити гостей галереї, створити своє власне маленьке диво Нового року та подарувати святковий настрій відвідувачам торгово-розважального центру. Участь брали діти різного віку.



Після завершення виставки автори 10-ти найкращих малюнків отримають цінні подарунки.











Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 1 по 8 ічня на 3-му поверсі ТРЦ «ПортCity» в ART-просторі діє виставка дитячих малюнків Діду Морозу.Про це повідомляє адміністрація закладу.Кожен із юних учасників приклав максимум зусиль, аби вразити гостей галереї, створити своє власне маленьке диво Нового року та подарувати святковий настрій відвідувачам торгово-розважального центру. Участь брали діти різного віку.Після завершення виставки автори 10-ти найкращих малюнків отримають цінні подарунки.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію