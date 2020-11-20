У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
Сьогодні, 15:33
Торгово-розважальний центр «ПортCity» запрошує у справжню новорічну казку. Охочі можуть зробити фотографії на фоні святкових фотозон, присвячених різдвяно-новорічній тематиці.
Про це повідомляє адміністрація закладу.
Від 29 грудня до 8 січня на гостей чекає 15 тематичних фотозон.
«Святкуйте з нами, розважайтесь з нами, даруйте та отримуйте подарунки з нами!», – йдеться у повідомленні.
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Про це повідомляє адміністрація закладу.
Від 29 грудня до 8 січня на гостей чекає 15 тематичних фотозон.
«Святкуйте з нами, розважайтесь з нами, даруйте та отримуйте подарунки з нами!», – йдеться у повідомленні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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