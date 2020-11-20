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У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*

У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
Торгово-розважальний центр «ПортCity» запрошує у справжню новорічну казку. Охочі можуть зробити фотографії на фоні святкових фотозон, присвячених різдвяно-новорічній тематиці.

Про це повідомляє адміністрація закладу.

Від 29 грудня до 8 січня на гостей чекає 15 тематичних фотозон.

«Святкуйте з нами, розважайтесь з нами, даруйте та отримуйте подарунки з нами!», – йдеться у повідомленні.

У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*
У ТРЦ «ПортCity» встановили 15 святкових фотозон. ФОТО*

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Теги: ПортCity, Луцьк, виставка, реклама
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