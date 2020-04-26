У Луцьку з глибокої ями врятували чотирилапого охоронця філармонії, який злякався салютів





Спершу пса намагалися дістати перехожі, зрештою викликали на місце рятувальників, - розповів Віктор Журавльов, який першим почув гавкіт собаки з ями.



Зі слів очевидців, пес пробув у ямі близько доби. Туди тварина потрапила, втікаючи від салютів. Віктор Журавльов розповів, що на допомогу спершу покликав колегу. З допомогою ліхтарика чоловіки визначили місце, де застряг пес. Взяли інструмент, розібрали накриття та побачили, що самотужки не впораються.



Пса дістали за допомогою рятувальної мотузки, - розповіла начальниця відділу управління ДСНС Волині Ірина Варварук.



"Собака встала, бачила, що ми хочемо допомогти, дивилась добрими на нас очима, не гавкала, була дуже терплячою. Коли її витягли нагору, вона втікла. А потім повернулася і з добрими очима нам подякувала", - зазначив Віктор Журавльов.



Як з'ясувалось пізніше, врятований пес на прізвисько "Рижик" вже шість років охороняє приміщення обласної філармонії. Після повернення пса нагодували та оглянули, тварина добре себе почуває, - розповіла працівниця Марія Абіх. Працівники філармонії дякують небайдужим за порятунок улюбленця.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку врятували собаку, який впав у триметрову яму біля одного із магазинів.Спершу пса намагалися дістати перехожі, зрештою викликали на місце рятувальників, - розповів Суспільному лучанин, який першим почув гавкіт собаки з ями.Зі слів очевидців, пес пробув у ямі близько доби. Туди тварина потрапила, втікаючи від салютів. Віктор Журавльов розповів, що на допомогу спершу покликав колегу. З допомогою ліхтарика чоловіки визначили місце, де застряг пес. Взяли інструмент, розібрали накриття та побачили, що самотужки не впораються.Пса дістали за допомогою рятувальної мотузки, - розповіла начальниця відділу управління ДСНС Волині"Собака встала, бачила, що ми хочемо допомогти, дивилась добрими на нас очима, не гавкала, була дуже терплячою. Коли її витягли нагору, вона втікла. А потім повернулася і з добрими очима нам подякувала", - зазначив Віктор Журавльов.Як з'ясувалось пізніше, врятований пес на прізвисько "Рижик" вже шість років охороняє приміщення обласної філармонії. Після повернення пса нагодували та оглянули, тварина добре себе почуває, - розповіла працівниця. Працівники філармонії дякують небайдужим за порятунок улюбленця.

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