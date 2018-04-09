На Волині судили чоловіка, який через індиків палицею побив свою сусідку





Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області, - пише



Так, у березні 2020 року під час конфлікту з сусідкою волинянин почав бити її дерев’яною палицею. Чоловік ствердив, що між ними існують неприязні відносини та часто виникають конфлікти з приводу індиків жінки, які часто заходять на його подвір’я. Пенсіонер каже, що неодноразово робив зауваження сусідці, аби та забрала своє господарство. Жінка розповіла, що справді того дня, коли сталося побиття, індик та індичка вилетіли у двір сусіда і вона йшла їх забирати. В той момент ззаду до неї підбіг пенсіонер та почав бити її палицею, після чого та впала. Жінка не заперечує, що теж оборонялася палкою та зачепила обвинуваченого. Волинянка наголосила, що після бійки їй постійно болить голова та вона не може спокійно спати.



Відомо, що чоловік – уродженець села Щенятин Іваничівського району, має середню-спеціальну освіту, одружений, пенсіонер.



Суд призначив чоловікові покарання у виді штрафу, що становить 680 гривень.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У селищі Іваничі пенсіонер побив жінку дерев’яною палицею, бо її індики часто знаходилися на його подвір’ї.Про це йдеться у вироку Іваничівського районного суду Волинської області, - пише Волинь.правда Так, у березні 2020 року під час конфлікту з сусідкою волинянин почав бити її дерев’яною палицею. Чоловік ствердив, що між ними існують неприязні відносини та часто виникають конфлікти з приводу індиків жінки, які часто заходять на його подвір’я. Пенсіонер каже, що неодноразово робив зауваження сусідці, аби та забрала своє господарство. Жінка розповіла, що справді того дня, коли сталося побиття, індик та індичка вилетіли у двір сусіда і вона йшла їх забирати. В той момент ззаду до неї підбіг пенсіонер та почав бити її палицею, після чого та впала. Жінка не заперечує, що теж оборонялася палкою та зачепила обвинуваченого. Волинянка наголосила, що після бійки їй постійно болить голова та вона не може спокійно спати.Відомо, що чоловік – уродженець села Щенятин Іваничівського району, має середню-спеціальну освіту, одружений, пенсіонер.Суд призначив чоловікові покарання у виді штрафу, що становить 680 гривень.

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