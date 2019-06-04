Стару частину сміттєвого полігону у Брищі реконструюють за 165 мільйонів гривень
Сьогодні, 17:26
На реконструкцію старої частини полігону для збору твердих побутових відходів у селі Брище (з рекультивацією земельного покрову) запланували витратити 165 567 000 гривень.
Про це йдеться на платформі ProZorro.
Нагадаємо, У Луцьку хочуть реалізувати низку проєктів за рахунок коштів з ДФРР, серед них - «Створення інноваційної моделі інвестування для будівництва сміттєпереробного заводу у Луцькій міській тергромаді». Під час впровадження проєкту хочуть розробити комплексну інноваційну модель інвестування в управління відходами у Луцькій міській територіальній громаді.
Також реконструюють стару частину полігону площею 8,8915 гектара у Брищі з рекультивацією земельного покрову. Відповідно полігон приведуть до екологічних норм та державних стандартів. У мерії кажуть, що завдяки цьому жителі прилеглих до полігону територій більше не відчуватимуть загрози екологічної катастрофи.
Серед заходів, які проведуть на полігоні, - уположування та террасування тіла полігону і його засипання, улаштування захисного технологічного екрану, рекультиваційне багатофункціональне покриття, влаштування ділянки поводженення з фільтратом тощо. Завершити роботи планують до 31 грудня 2023 року.
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Про це йдеться на платформі ProZorro.
Нагадаємо, У Луцьку хочуть реалізувати низку проєктів за рахунок коштів з ДФРР, серед них - «Створення інноваційної моделі інвестування для будівництва сміттєпереробного заводу у Луцькій міській тергромаді». Під час впровадження проєкту хочуть розробити комплексну інноваційну модель інвестування в управління відходами у Луцькій міській територіальній громаді.
Також реконструюють стару частину полігону площею 8,8915 гектара у Брищі з рекультивацією земельного покрову. Відповідно полігон приведуть до екологічних норм та державних стандартів. У мерії кажуть, що завдяки цьому жителі прилеглих до полігону територій більше не відчуватимуть загрози екологічної катастрофи.
Серед заходів, які проведуть на полігоні, - уположування та террасування тіла полігону і його засипання, улаштування захисного технологічного екрану, рекультиваційне багатофункціональне покриття, влаштування ділянки поводженення з фільтратом тощо. Завершити роботи планують до 31 грудня 2023 року.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Більше 30ти років нічого не смерділо, а потім всі селяни стали переживати за довкілля. Краще менше самогоняпи пили,палили бадилля та курили дешеві сигарети.
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