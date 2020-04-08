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У Горохові 19-річний хлопець збив на смерть жінку

У Горохові 19-річний хлопець збив на смерть жінку
У Горохові сталась летальна автопригода.

Дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 18 години вчора, 4 січня, у місті Горохів, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.

19-річний мешканець Горохівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, наїхав на 78-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Транспортний засіб правоохоронці вилучили.

За цим фактом будуть внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

У Горохові 19-річний хлопець збив на смерть жінку
У Горохові 19-річний хлопець збив на смерть жінку



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Теги: аварія, Горохів, ДТП, жінка
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