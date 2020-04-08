У Горохові 19-річний хлопець збив на смерть жінку





Дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 18 години вчора, 4 січня, у місті Горохів, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.



19-річний мешканець Горохівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, наїхав на 78-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Транспортний засіб правоохоронці вилучили.



За цим фактом будуть внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Горохові сталась летальна автопригода.Дорожньо-транспортна пригода трапилась близько 18 години вчора, 4 січня, у місті Горохів, - пише сектор комунікації поліції Волинської області.19-річний мешканець Горохівського району, керуючи автомобілем Volkswagen Golf, наїхав на 78-річну жінку. Від отриманих травм вона загинула на місці події. Транспортний засіб правоохоронці вилучили.За цим фактом будуть внесені відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особою, яка керує транспортним засобом, якщо вони спричинили смерть потерпілого) Кримінального кодексу України. Досудове розслідування триває.

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