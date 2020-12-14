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На Волині спіймали серійного крадія

На Волині спіймали серійного крадія
У Горохівському районі викрили злодія, який обкрадав односельчан.

Так, 2 січня до поліції надійшла заява від 75-річного пенсіонера. Чоловік повідомив, що восени минулого року невідома особа із території домоволодіння викрала металеві ворота, що вартують близько півтори тисячі гривень, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.

Під час досудового розслідування з’ясувалося, що із подвір’я зник також електродвигун вартістю 2000 грн. Працівники сектору кримінальної поліції спільно із сектором реагування патрульної поліції оперативно встановили, що до вчинення крадіжок причетний 49-річний односельчанин заявника.

Зловмиснику вже оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 185 Кримінального кодексу України. Йдеться про крадіжку, вчинену повторно. За скоєне зловмиснику загрожує до п’яти років позбавлення волі. Досудове розслідування триває.




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Теги: крадій, Горохів
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