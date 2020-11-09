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На «Ягодині» у вантажівці знайшли приховані сигарети. ВІДЕО

На «Ягодині» у вантажівці знайшли приховані сигарети. ВІДЕО
На "Ягодині" прикордонники Луцького загону запобігли незаконному переміщенню через кордон сигарет.

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

В повітряному фільтрі вантажівки Renault прикордонно-митна оглядова група знайшла 210 пачок сигарет. Автівкою через пункт пропуску "Ягодин" прямував до Польщі громадянин України.

Сигарети вилучили працівники митниці.


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Теги: прикордонники, контрабанда сигарет, Ягодин
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