На «Ягодині» у вантажівці знайшли приховані сигарети. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
На "Ягодині" прикордонники Луцького загону запобігли незаконному переміщенню через кордон сигарет.
Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
В повітряному фільтрі вантажівки Renault прикордонно-митна оглядова група знайшла 210 пачок сигарет. Автівкою через пункт пропуску "Ягодин" прямував до Польщі громадянин України.
Сигарети вилучили працівники митниці.
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Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.
В повітряному фільтрі вантажівки Renault прикордонно-митна оглядова група знайшла 210 пачок сигарет. Автівкою через пункт пропуску "Ягодин" прямував до Польщі громадянин України.
Сигарети вилучили працівники митниці.
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