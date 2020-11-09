На «Ягодині» у вантажівці знайшли приховані сигарети. ВІДЕО





Про це



В повітряному фільтрі вантажівки Renault прикордонно-митна оглядова група знайшла 210 пачок сигарет. Автівкою через пункт пропуску "Ягодин" прямував до Польщі громадянин України.



Сигарети вилучили працівники митниці.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На "Ягодині" прикордонники Луцького загону запобігли незаконному переміщенню через кордон сигарет.Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.В повітряному фільтрі вантажівки Renault прикордонно-митна оглядова група знайшла 210 пачок сигарет. Автівкою через пункт пропуску "Ягодин" прямував до Польщі громадянин України.Сигарети вилучили працівники митниці.

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