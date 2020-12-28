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На Волині за добу розкрили три зухвалі пограбування

На Волині за добу розкрили три зухвалі пограбування
За добу поліцейські розкрили пограбування скоєні у Володимирі-Волинському, Ковелі та Луцьку.

Про це повідомляє сектор комунікації поліції Волині.

Учора, 4 січня, до володимир-волинських поліцейських звернулася 40-річна місцева жителька та повідомила, що по вулиці Старицького чоловік вирвав її сумку із гаманцем та особистими речами. Загальна сума матеріального збитку становить понад тисячу гривень. Поліцейські оперативно встановили особу зловмисника та затримали його у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Викрадене вилучили. Наразі вирішують питання про оголошення йому підозри та обрання запобіжного заходу.

У Ковелі вчора ввечері по вулиці Заводській зловмисник відкрито викрав гроші у 15-річного неповнолітнього. Працівники кримінальної поліції одразу ж з’ясували, що до скоєння грабежу причетний 25-річний ковельчанин.

А у Луцьку дільничні офіцери поліції викрили 19-річного лучанина, котрий в цей же день, близько 17 години, відкрито викрав із супермаркету слабоалкогольні напої.

За усіма фактами триває досудове слідство. Зловмисникам за скоєння пограбувань загрожує покарання від двох тисяч до чотирьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадські роботи на строк від ста двадцяти до двохсот сорока годин, або виправні роботи на строк до двох років, або арешт на строк до шести місяців, або позбавлення волі на строк до чотирьох років.



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Теги: Волинь, Луцьк, пограбування, поліція
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