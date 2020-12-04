Степанов пояснив, як працюватимуть магазини під час локдауну





Про це 5 січня повідомив під час брифінгу міністр Максим Степанов, - пише



Міністр спростував інформацію про введення додаткових заборон, яка поширювалася мережею 4 січня.



"Дозволено торгувати товарами в термін з 00 годин 8 січня до 00 годин 25 січня: це торгівля товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень", - сказав Степанов.



Стосовно того, чи буде можливість торгувати засобами побутової хімії, міністр повідомив, що це буде уточнено на засіданні уряду.



“Думаю, сьогодні ми зробимо уточнення на засіданні уряду, щоб у всіх було розуміння”, - сказав Степанов.



Він нагадав, що обмеження по торгівлі різними групами товарів було визначено з урахуванням того, що карантинні обмеження триватимуть 16 днів.



“Це той термін, який необхідний нам, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19. Це той захід, який необхідний з точки зору протиепідемічних заходів. Це необхідно, щоб потім ми не вводили ніякі локдауни, а спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип і до квітня-травня не вводили локдауни”, - пояснив Степанов.



Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення про посилення карантину в Україні від 8 до 24 січня включно 2021 року. Відповідну постанову Кабмін затвердив під час позачергового засідання 9 грудня. Також вона передбачає і подовження режиму надзвичайної ситуації та дії обмежень "помаранчевої" зони, які діють і зараз, до 28 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час локдауну буде дозволена торгівля тими групами товарів, які визначені в постанові Кабінету Міністрів щодо запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, ніяких змін не відбувалося.Про це 5 січня повідомив під час брифінгу міністр, - пише ТСН. Міністр спростував інформацію про введення додаткових заборон, яка поширювалася мережею 4 січня."Дозволено торгувати товарами в термін з 00 годин 8 січня до 00 годин 25 січня: це торгівля товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень", - сказав Степанов.Стосовно того, чи буде можливість торгувати засобами побутової хімії, міністр повідомив, що це буде уточнено на засіданні уряду.“Думаю, сьогодні ми зробимо уточнення на засіданні уряду, щоб у всіх було розуміння”, - сказав Степанов.Він нагадав, що обмеження по торгівлі різними групами товарів було визначено з урахуванням того, що карантинні обмеження триватимуть 16 днів.“Це той термін, який необхідний нам, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19. Це той захід, який необхідний з точки зору протиепідемічних заходів. Це необхідно, щоб потім ми не вводили ніякі локдауни, а спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип і до квітня-травня не вводили локдауни”, - пояснив Степанов.Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення про посилення карантину в Україні від 8 до 24 січня включно 2021 року. Відповідну постанову Кабмін затвердив під час позачергового засідання 9 грудня. Також вона передбачає і подовження режиму надзвичайної ситуації та дії обмежень "помаранчевої" зони, які діють і зараз, до 28 лютого.

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