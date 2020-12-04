вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Степанов пояснив, як працюватимуть магазини під час локдауну

Степанов пояснив, як працюватимуть магазини під час локдауну
Під час локдауну буде дозволена торгівля тими групами товарів, які визначені в постанові Кабінету Міністрів щодо запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів, ніяких змін не відбувалося.

Про це 5 січня повідомив під час брифінгу міністр Максим Степанов, - пише ТСН.

Міністр спростував інформацію про введення додаткових заборон, яка поширювалася мережею 4 січня.

"Дозволено торгувати товарами в термін з 00 годин 8 січня до 00 годин 25 січня: це торгівля товарами, що належать до продуктів харчування, на торговельних площах, не менше 60% яких призначено для продуктів харчування, лікарськими засобами, виробами медичного призначення, засобами гігієни, засобами зв’язку, ветеринарними препаратами, кормами, насінням, засобами захисту рослин. Торговельна діяльність іншими групами товарів може відбуватися лише із здійсненням адресної доставки замовлень", - сказав Степанов.

Стосовно того, чи буде можливість торгувати засобами побутової хімії, міністр повідомив, що це буде уточнено на засіданні уряду.

“Думаю, сьогодні ми зробимо уточнення на засіданні уряду, щоб у всіх було розуміння”, - сказав Степанов.

Він нагадав, що обмеження по торгівлі різними групами товарів було визначено з урахуванням того, що карантинні обмеження триватимуть 16 днів.

“Це той термін, який необхідний нам, щоб збити хвилю розповсюдження COVID-19. Це той захід, який необхідний з точки зору протиепідемічних заходів. Це необхідно, щоб потім ми не вводили ніякі локдауни, а спокійно пройшли пікове зростання захворюваності на грип і до квітня-травня не вводили локдауни”, - пояснив Степанов.

Нагадаємо, що уряд ухвалив рішення про посилення карантину в Україні від 8 до 24 січня включно 2021 року. Відповідну постанову Кабмін затвердив під час позачергового засідання 9 грудня. Також вона передбачає і подовження режиму надзвичайної ситуації та дії обмежень "помаранчевої" зони, які діють і зараз, до 28 лютого.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: локдаун, магазин, Степанов
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Публікація на ВолиньPost у 2020-му зібрала рекордні перегляди серед інтернет-видань області за всі часи
10 улюблених історій про людей від ВолиньPost у 2020-му
Скільки доведеться платити за харчування дітей у луцьких дитсадках
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Валерій Стернійчук Валерій
Стернійчук вітає з Новим роком та Різдвом Христовим
Останні новини
На Волині за добу розкрили три зухвалі пограбування
Сьогодні, 12:10
Степанов пояснив, як працюватимуть магазини під час локдауну
Сьогодні, 12:05
У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:54
У Луцьку шукають донорів із 1+ групою крові, щоб рятувати життя онкохворим
Сьогодні, 11:46
На «Ягодині» у вантажівці знайшли приховані сигарети. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
Схожі новини
МОЗ не рекомендуватиме вводити локдаун до кінця року МОЗ не рекомендуватиме вводити локдаун до кінця року
04 грудень, 2020, 10:00
МОЗ не рекомендуватиме продовжити карантин вихідного дня, – Степанов МОЗ не рекомендуватиме продовжити карантин вихідного дня, – Степанов
01 грудень, 2020, 05:23
Кращий сценарій – локдаун на 21 день: Степанов про шляхи боротьби з Covid-19 Кращий сценарій – локдаун на 21 день: Степанов про шляхи боротьби з Covid-19
08 листопад, 2020, 00:45
Другого локдауну в Україні не буде, – Степанов Другого локдауну в Україні не буде, – Степанов
13 жовтень, 2020, 01:40
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині за добу розкрили три зухвалі пограбування
Сьогодні, 12:10
 0
Степанов пояснив, як працюватимуть магазини під час локдауну
Сьогодні, 12:05
 0
У Луцьку на Набережній сталася подвійна ДТП. ФОТО
Сьогодні, 11:54
 0
У Луцьку шукають донорів із 1+ групою крові, щоб рятувати життя онкохворим
Сьогодні, 11:46
 0
На «Ягодині» у вантажівці знайшли приховані сигарети. ВІДЕО
Сьогодні, 11:40
 0
Медіа
відео
1/8