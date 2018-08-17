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Скільки лучанам доведеться заплатити за тепло у грудні

Скільки лучанам доведеться заплатити за тепло у грудні
ДКП «Луцьктепло» провело нарахування плати за послугу з централізованого опалення у грудні 2020 року в розмірі 43,11 гривні за метр квадратний.

Про це йдеться на сайті підприємства.

Середня фактична температура зовнішнього повітря в грудні 2020 року, визначена як середньозважений показник на підставі офіційних даних Волинського обласного центру з гідрометеорології, склала +1,19ºС (Середньодобова розрахункова температура зовнішнього повітря, яка врахована в тарифі – +1,47ºС).

Чинний у розрахунковому місяці базовий тариф на послугу з централізованого опалення для абонентів житлових будинків без будинкових та квартирних приладів обліку теплової енергії становить 42,39 грн/м2 у місяць.

У відповідному періоді минулого року ДКП «Луцьктепло» провело нарахування в розмірі 39,62 грн/м2 за вищої середньодобової температури – +2,55ºС.

Нарахування з’являться в касах після 10 січня, про що повідомлять додатково.

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Теги: ціни, тариф, тепло, Луцьк, варте уваги
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