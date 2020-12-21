Обіцяв «відмазати» від армії: на Волині військового комісара впіймали на хабарі





Про це повідомили на



Слідство встановило, що, перебуваючи ще на посаді військового комісара районного військкомату, чоловік налагодив корупційну «схему». За певну винагороду він сприяв громадянам в ухиленні від проходження військової служби, оформленні відповідних для цього документів, а також у відстрочці призову.



Сьогодні, 5 січня, поліцейські затримали офіцера-хабарника під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США.







Наразі військовослужбовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.



За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.









Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На Волині поліція викрила у хабарництві начальника відділу обласного територіального центру комплектування та соціальної політики.Про це повідомили на сторінці Департаменту стратегічних розслідувань Національної поліції України.Слідство встановило, що, перебуваючи ще на посаді військового комісара районного військкомату, чоловік налагодив корупційну «схему». За певну винагороду він сприяв громадянам в ухиленні від проходження військової служби, оформленні відповідних для цього документів, а також у відстрочці призову.Сьогодні, 5 січня, поліцейські затримали офіцера-хабарника під час отримання неправомірної вигоди у розмірі 1000 доларів США.Наразі військовослужбовця затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.За прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, з конфіскацією майна.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію