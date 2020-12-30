Де на Волині будуть відключати світло у середу, 6 січня

На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».1. 9:30-15:00КЗС, Пилорама с.Мишів (без населення)Вимкнень споживачів не заплановано1. 8:30-17:00с. Хопнів – медпункт, клуб, церкваМолитовний будинок Громада ХВЄФОП Шевчук Оксана Петрівна с.Хопніввул.1-го Травня,вул. Зелена2. ТП-262 10:00-14:00 ДП "Рибгосп" "Цумань"ФОП Ховайло І.В. - магазинФОП Бородіна Г.С. - магазинЦуманське ССТ - магазин смт.Цуманьвул.8-го Березня, буд.1-14,вул.1-го Січня,буд.18-22,вул.Васильєва, буд.14-40,вул.Гагаріна,буд.1-12,вул.Щорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка,буд.1-4вул.Партизанська,буд 11- 35,3. ПЛ0,4 кВ від ТП-228 8:30-17:00 ФОП Ройко В.С. - деревообробний цех с.Карпилівкавул.Ів.Франка,4. ПЛ0,4 кВ від ТП-59 8:30-17:00 с. Пальче – школа, медпункт, церква, клуб, пошта ФОП Бочарова Л.А. - торговий кіоск с.Пальчевул.Мирна,вул.Садова,1-6,1. 9:00-17:00Колодяжненська сільська радаКовельське МТМОРелігійна громада євангельськиххристиан-бабтистівСТзОВ імені Лесі УкраїнкиТзОв "Виробничо-комерційнепідприємство " Каскад "Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської радиФОП Мороз Н.Ф.ОП Єрьоменко О.О.Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошкис.КолодяжнеВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00 – 17:00с.Піща2. 9:00 – 17:00с.ОлеськВимкнень споживачів не запланованоВимкнень споживачів не заплановано1. 9:00-17:00с.Шахтарське1. 9:30-16:00СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА" с.Прохід2. КТП-206 10:0-16:00 Школа с.Здомишель3. КТП-297 Л-1,2 9:00-15:00 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРИП’ЯТЬ"РІЧИЦЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВОЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДАФізична особа- підприємець Маковецький Іван ГригоровичФізична особа-підприємець Черначук Василь АврамовичВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІКОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІФізична особа підприємець Супрунюк Ганна КонстянтинівнаФізична особа підприємець Кацевич Світлана Степанівна с.Річиця4. 9:30-16:00Ратно1. 9:00-17:00с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,9-17,2. КТП-107 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міська рада, дитсадок, магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,3. ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина, ферма, зерносклад, кузня, корівники с.Немир4. ПЛ-0,4 кВ ТП-183 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир5. ПЛ-0,4 кВ ТП-486 9:00-17:00 с.Оленівка, вул.Миру, буд. 74-80, 67а-81, буд. 48-72, 41-656. ПЛ-0,4кВ ТП-3 Л-1 9:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова,2-18 (парні), 11, 57. ПЛ-0,4кВ ТП-122 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Хмельова,54-648. ПЛ-0,4кВ ТП-71 9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,Промислова 40-76,47-95.1. 10:00-17:00с.Соловївул:Центральна, Нова, Радянська, Підрічна, Лугова2. 10:00-17:00с.Поліське вул:Першого Травня, Чапаєва, Л.Українки, Вегерича, с.Черемшанка