Де на Волині будуть відключати світло у середу, 6 січня
Сьогодні, 19:00
На Волині у зв’язку з ремонтними роботами на лініях електропередач 6 січня будуть відключати електроенергію у деяких населених пунктах, перелік яких публікуємо.
Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Іваничівський район
1. 9:30-15:00
КЗС, Пилорама с.Мишів (без населення)
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с. Хопнів – медпункт, клуб, церква
Молитовний будинок Громада ХВЄ
ФОП Шевчук Оксана Петрівна с.Хопнів
вул.1-го Травня,
вул. Зелена
2. ТП-262 10:00-14:00 ДП "Рибгосп" "Цумань"
ФОП Ховайло І.В. - магазин
ФОП Бородіна Г.С. - магазин
Цуманське ССТ - магазин смт.Цумань
вул.8-го Березня, буд.1-14,
вул.1-го Січня,буд.18-22,
вул.Васильєва, буд.14-40,
вул.Гагаріна,буд.1-12,
вул.Щорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка,буд.1-4
вул.Партизанська,буд 11- 35,
3. ПЛ0,4 кВ від ТП-228 8:30-17:00 ФОП Ройко В.С. - деревообробний цех с.Карпилівка
вул.Ів.Франка,
4. ПЛ0,4 кВ від ТП-59 8:30-17:00 с. Пальче – школа, медпункт, церква, клуб, пошта ФОП Бочарова Л.А. - торговий кіоск с.Пальче
вул.Мирна,вул.Садова,1-6,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Колодяжненська сільська рада
Ковельське МТМО
Релігійна громада євангельських
христиан-бабтистів
СТзОВ імені Лесі Українки
ТзОв "Виробничо-комерційне
підприємство " Каскад "
Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської ради
ФОП Мороз Н.Ф.
ОП Єрьоменко О.О.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошки
с.Колодяжне
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Піща
2. 9:00 – 17:00
с.Олеськ
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
с.Шахтарське
Ратнівський район
1. 9:30-16:00
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА" с.Прохід
2. КТП-206 10:0-16:00 Школа с.Здомишель
3. КТП-297 Л-1,2 9:00-15:00 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРИП’ЯТЬ"
РІЧИЦЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Фізична особа- підприємець Маковецький Іван Григорович
Фізична особа-підприємець Черначук Василь Аврамович
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Фізична особа підприємець Супрунюк Ганна Констянтинівна
Фізична особа підприємець Кацевич Світлана Степанівна с.Річиця
4. 9:30-16:00
Ратно
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17,
2. КТП-107 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міська рада, дитсадок, магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина, ферма, зерносклад, кузня, корівники с.Немир
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-183 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир
5. ПЛ-0,4 кВ ТП-486 9:00-17:00 с.Оленівка, вул.Миру, буд. 74-80, 67а-81, буд. 48-72, 41-65
6. ПЛ-0,4кВ ТП-3 Л-1 9:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова,
2-18 (парні), 11, 5
7. ПЛ-0,4кВ ТП-122 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Хмельова,54-64
8. ПЛ-0,4кВ ТП-71 9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Соловї
вул:Центральна, Нова, Радянська, Підрічна, Лугова
2. 10:00-17:00
с.Поліське вул:Першого Травня, Чапаєва, Л.Українки, Вегерича, с.Черемшанка
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Про це повідомили у ПАТ «Волиньобленерго».
Іваничівський район
1. 9:30-15:00
КЗС, Пилорама с.Мишів (без населення)
Камінь-Каширський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Ківерцівський район
1. 8:30-17:00
с. Хопнів – медпункт, клуб, церква
Молитовний будинок Громада ХВЄ
ФОП Шевчук Оксана Петрівна с.Хопнів
вул.1-го Травня,
вул. Зелена
2. ТП-262 10:00-14:00 ДП "Рибгосп" "Цумань"
ФОП Ховайло І.В. - магазин
ФОП Бородіна Г.С. - магазин
Цуманське ССТ - магазин смт.Цумань
вул.8-го Березня, буд.1-14,
вул.1-го Січня,буд.18-22,
вул.Васильєва, буд.14-40,
вул.Гагаріна,буд.1-12,
вул.Щорса,буд.1-23, вул.Банківська,буд.1-22, вул.Ст.Бойка,буд.1-4
вул.Партизанська,буд 11- 35,
3. ПЛ0,4 кВ від ТП-228 8:30-17:00 ФОП Ройко В.С. - деревообробний цех с.Карпилівка
вул.Ів.Франка,
4. ПЛ0,4 кВ від ТП-59 8:30-17:00 с. Пальче – школа, медпункт, церква, клуб, пошта ФОП Бочарова Л.А. - торговий кіоск с.Пальче
вул.Мирна,вул.Садова,1-6,
Ковельський район
1. 9:00-17:00
Колодяжненська сільська рада
Ковельське МТМО
Релігійна громада євангельських
христиан-бабтистів
СТзОВ імені Лесі Українки
ТзОв "Виробничо-комерційне
підприємство " Каскад "
Управління гуманітарної сфери ВК Колодяжненської сільської ради
ФОП Мороз Н.Ф.
ОП Єрьоменко О.О.
Волинська дирекція АТ "Укрпошта" с.Волошки
с.Колодяжне
Локачинський район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Луцьк
Вимкнень споживачів не заплановано
Луцький район
Вимкнень споживачів не заплановано
Любомльський та Шацький райони
1. 9:00 – 17:00
с.Піща
2. 9:00 – 17:00
с.Олеськ
Любешівський район
Вимкнень споживачів не заплановано
Маневицький район
Вимкнень споживачів не заплановано
місто Нововолинськ
1. 9:00-17:00
с.Шахтарське
Ратнівський район
1. 9:30-16:00
СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "УКРАЇНА" с.Прохід
2. КТП-206 10:0-16:00 Школа с.Здомишель
3. КТП-297 Л-1,2 9:00-15:00 СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИЙ ВИРОБНИЧИЙ КООПЕРАТИВ "ПРИП’ЯТЬ"
РІЧИЦЬКЕ СПОЖИВЧЕ ТОВАРИСТВО
ЗАБРОДІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Фізична особа- підприємець Маковецький Іван Григорович
Фізична особа-підприємець Черначук Василь Аврамович
ВОЛИНСЬКА ДИРЕКЦІЯ АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "УКРПОШТА"
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "РАТНІВСЬКИЙ ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИЧНОЇ ДОПОМОГИ" РАТНІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ
Фізична особа підприємець Супрунюк Ганна Констянтинівна
Фізична особа підприємець Кацевич Світлана Степанівна с.Річиця
4. 9:30-16:00
Ратно
Рожищенський район
1. 9:00-17:00
с.Милін, вул.Гранична, буд.22-28,
9-17,
2. КТП-107 9:00-17:00 м.Рожище адмінприміщення терит.центр, піцерія, торгові кіоски, магазин-бар, відділ, міська рада, дитсадок, магазин «Одісей» м.Рожище, вул.Незалежності, 46-58, Кондратюка, І.Франка, 13-19,
3. ПЛ-0,4 кВ ТП-143 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" артсвердловина, ферма, зерносклад, кузня, корівники с.Немир
4. ПЛ-0,4 кВ ТП-183 9:00-17:00 ТзОВ "Лан-Волинь" тракторна бригада с.Немир
5. ПЛ-0,4 кВ ТП-486 9:00-17:00 с.Оленівка, вул.Миру, буд. 74-80, 67а-81, буд. 48-72, 41-65
6. ПЛ-0,4кВ ТП-3 Л-1 9:00-17:00 с.Підліски, в.Лугова,
2-18 (парні), 11, 5
7. ПЛ-0,4кВ ТП-122 9:00-17:00 с.Кременець, вул.Хмельова,54-64
8. ПЛ-0,4кВ ТП-71 9:00-17:00 МПП ""Дельта",магазин, м.Рожище, вул.Набережна,
Зарічна, Сухарєва, 39-77,44-72,
Промислова 40-76,47-95.
Старовижівський район
1. 10:00-17:00
с.Соловї
вул:Центральна, Нова, Радянська, Підрічна, Лугова
2. 10:00-17:00
с.Поліське вул:Першого Травня, Чапаєва, Л.Українки, Вегерича, с.Черемшанка
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