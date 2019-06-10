Оприлюднили розклад різдвяних служб у головному соборі Луцька





Вони звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах, інформує



Зокрема, відбудуться такі богослужіння у такий час:



6 січня, середа, Навечір’я Різдва Христового: 8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого, 17.00 – всенічна.



7 січня, четвер, РІЗДВО ХРИСТОВЕ: 7.00 – літургія (жіночий монастир), 7.30 – літургія (нижній храм), 09.00 – літургія (транслюватиме «12 канал»), 17.00 – вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».



8 січня, п’ятниця, Собор Пресвятої Богородиці: 7.00 – літургія (жіночий монастир), 7.30 – літургія (нижній храм), 09.00 – літургія, 17.00 – вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».



9 січня, субота, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – літургія, 17.00 – всенічна.

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