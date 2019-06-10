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Оприлюднили розклад різдвяних служб у головному соборі Луцька

Оприлюднили розклад різдвяних служб у головному соборі Луцька
У кафедральному соборі Святої Трійці Волинської єпархії ПЦУ повідомили розклад святкових служб.

Вони звершуватимуться у верхньому та нижньому храмах, інформує пресслужба єпархії.

Зокрема, відбудуться такі богослужіння у такий час:

6 січня, середа, Навечір’я Різдва Христового: 8.00 – царські часи, зображальні, вечірня, літургія Василія Великого, 17.00 – всенічна.

7 січня, четвер, РІЗДВО ХРИСТОВЕ: 7.00 – літургія (жіночий монастир), 7.30 – літургія (нижній храм), 09.00 – літургія (транслюватиме «12 канал»), 17.00 – вечірня, колядування архієрейського хору «Оранта».

8 січня, п’ятниця, Собор Пресвятої Богородиці: 7.00 – літургія (жіночий монастир), 7.30 – літургія (нижній храм), 09.00 – літургія, 17.00 – вечірня, колядування соборного хору «Богоспів».

9 січня, субота, Апостола й першомученика архідиякона Стефана: 9.00 – літургія, 17.00 – всенічна.

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Теги: богослужіння, собор, Луцьк, розклад, варте уваги
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Коментарі 1
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А чим він головний, щоб його так називати?! В нас люди до одного ходять? :)
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