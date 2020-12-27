Чотири смерті і 86 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за минулу добу

За останню добу на Волині зареєстрували 86 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19.Про це інформує Волинський лабораторний центр.Так, за минулу добу коронавірус виявили:м. Луцьк – 32,м. Нововолинськ – 4,Володимир-Волинський район – 2,Горохівський район – 4,Іваничівський район – 2,Камінь-Каширський район – 1,Ківерцівський район – 2,Ковельський район – 11,Локачинський район – 2,Любешівський район – 4,Луцький район – 22.Одужало за останню добу 203 особи.Летальні випадки – 4 (у Володимир-Волинському районі – 3 та Ковельському районі — 1).За весь час пандемії в області зареєстрували 33 574 випадки COVID-19, що підтверджені лабораторно методом ПЛР, з них 1604 у дітей та 2451 у медичних працівників. Одужало 29 744 особи, з них 1443 дитини та 2272 медичних працівники. 526 випадків хвороби завершилося летально (в тому числі померло 18 медиків).Коронавірусну хворобу виявили:м. Луцьк – 10633 (в т. ч. 150 летальних)м. Нововолинськ – 2117 (в т. ч. 44 летальних)Володимир-Волинський район – 3084 (в т. ч. 47 летальних)Горохівський район – 1201 (в т. ч. 27 летальних)Іваничівський район – 645 (в т. ч. 17 летальних)Камінь-Каширський район – 943 (в т. ч. 13 летальних)Ківерцівський район – 2479 (в т. ч. 31 летальний)Ковельський район – 2623 (в т. ч. 57 летальних)Локачинський район – 528 (в т. ч. 4 летальних)Любомльський район – 720 (в т. ч. 9 летальних)Любешівський район – 971 (в т. ч. 14 летальних)Луцький район – 3465 (в т. ч. 33 летальних)Маневицький район – 1254 (в т. ч. 20 летальних)Ратнівський район – 927 (в т.ч. 18 летальних)Рожищенський район – 681 (в т. ч. 21 летальних)Старовижівський район – 326 (в т.ч. 8 летальних)Турійський район – 705 ( в т. ч. 8 летальних)Шацький район – 272 (в т. ч. 5 летальних)На Волині методом ПЛР на виявлення вірусу COVID-19 всього обстежили 131 664 особи. За минулу добу обстежили 559 осіб, в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 29, приватними лабораторіями – 54.Методом ІФА на COVID-19 провели 114 148 обстежень. За останню добу – 492, , в тому числі комунальними лабораторіями закладів охорони здоров’я – 466, приватними лабораторіями – 20.