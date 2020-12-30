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Три хлопчики і одна дівчинка: в Україні жінка народила четвірню

Три хлопчики і одна дівчинка: в Україні жінка народила четвірню
В Ужгороді 20-річна жінка народила четверню. В результаті кесаревого розтину на 30-му тижні вагітності на світ з'явилися три хлопчики і одна дівчинка.

Про це у своєму телеграм-каналі повідомив журналіст Віталій Глагола, - пише ТСН.

Вага немовлят від 1260 до 1460 грамів. Четверня народилась на Закарпатті вперше. Малюки почуваються добре, а 20-річна мама Лариса з Тячівського району підбирає  імена для синів та доньки.

"Унікальність цієї операції, що третій плід в цілому оплодневому міхурі був розвернутий із поперечного положення в сідничне передлежання і, аналогічно, народжений в цілому оплодневому міхурові - це ми робимо в Україні єдині. Досі таке ще ніхто не робив", - розповідає акушер-гінеколог Руслан Федько.

Як стверджуюють лікарі ужгородського пологового будинку, кесарів розтин породіллі проводили за авторською методикою Руслана Федька. Вона дозволяє народити немовлят із непорушеною цілісністю навколоплідних вод і "в сорочці", що практично унеможливлює травматизацію центральної нервової системи.

Також під час пологів поєднали і іншу унікальну техніку "повільного кесаревого розтину" - коли діти народжуються у схожий на природний спосіб через операційну рану.

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Теги: Ужгород. четвірня, діти, породілля
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