В Україні хочуть запровадити електронний кабінет пацієнта

Максим Степанов пояснив, що це означає.



Завдяки цьому сервісу та його інтеграції з додатком "Дія", пацієнт зможе бачити власну електронну медичну карту. Про це під час брифінгу 5 січня розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє



Окрім цього, це дозволить укладати декларації з лікарем онлайн і надавати йому доступ до власних даних.



“У кабінеті пацієнта зібрана вся інформація щодо вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані”, - зазначив очільник МОЗ.



Також Степанов нагадав, що МОЗ планує з часом позбутись паперових лікарняних та запровадити електронні.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. МОЗ анонсувало запровадження електронного кабінету пацієнта. Очільник МОЗпояснив, що це означає.Завдяки цьому сервісу та його інтеграції з додатком "Дія", пацієнт зможе бачити власну електронну медичну карту. Про це під час брифінгу 5 січня розповів міністр охорони здоров'я України Максим Степанов, повідомляє 24 канал.

Окрім цього, це дозволить укладати декларації з лікарем онлайн і надавати йому доступ до власних даних.“У кабінеті пацієнта зібрана вся інформація щодо вас. Інформація, з якою ви просто приходите до лікаря, він входить у ваш кабінет пацієнта і відразу бачить всі дані, які там зібрані”, - зазначив очільник МОЗ.Також Степанов нагадав, що МОЗ планує з часом позбутись паперових лікарняних та запровадити електронні.

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