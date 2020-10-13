Повідомили, як працюватиме ВНУ імені Лесі Українки під час січневого локдауну





Про це Анатолія Цьося.



Відтак, із 8 по 24 січня здобувачам освіти та стороннім заборонили відвідувати навчальний заклад і корпуси гуртожитків університету, відповідно не дозволяється також організація там будь-яких масових заходів. Під час локдауну працівники вишу повинні запровадити гнучкий режим робочого часу.



Під час цього деканам та директорам інститутів потрібно буде провести опитування серед студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін у першому семестрі 2020/2021 н. р. та до 15 лютого подати проректорові результати цих опитувань.



Другий семестр 2020/2021 н. р. розпочнеться 8 лютого.



На період із 8 лютого до 7 березня у виші буде дистанційне навчання, а вже із 9-го березня у розкладі передбачать окремі дні поспіль для лекційних та практичних занять.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Під час локдауну, який в Україні запроваджують із 8-го січня, у Волинському національному університеті імені Лесі Українки переходять на дистанційну форму навчання аж до 9-го березня, коли планують вже «змішану» форму.Про це йдеться у наказі ректораВідтак, із 8 по 24 січня здобувачам освіти та стороннім заборонили відвідувати навчальний заклад і корпуси гуртожитків університету, відповідно не дозволяється також організація там будь-яких масових заходів. Під час локдауну працівники вишу повинні запровадити гнучкий режим робочого часу.Під час цього деканам та директорам інститутів потрібно буде провести опитування серед студентів щодо якості викладання навчальних дисциплін у першому семестрі 2020/2021 н. р. та до 15 лютого подати проректорові результати цих опитувань.Другий семестр 2020/2021 н. р. розпочнеться 8 лютого.На період із 8 лютого до 7 березня у виші буде дистанційне навчання, а вже із 9-го березня у розкладі передбачать окремі дні поспіль для лекційних та практичних занять.ЧИТАТИ ТАКОЖ: Січневий локдаун в Україні: як це вплине на навчання школярів і студентів.

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