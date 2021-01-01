В «Укрзалізниці» розповіли, як курсуватимуть потяги під час локдауну

"Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час посилення карантину в країні з 8 по 24 січня.Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".Перевезення пасажирів здійснюватимуться з дотриманням усіх протиепідемічних заходів."Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", - йдеться у повідомлені.Нагадаємо, що цьогоріч "Укрзалізниця" додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят.До слова, Новий рік у поїздах зустріли понад 5,4 тисяч пасажирів, а загалом у цю святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.