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В «Укрзалізниці» розповіли, як курсуватимуть потяги під час локдауну

В «Укрзалізниці» розповіли, як курсуватимуть потяги під час локдауну
"Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час посилення карантину в країні з 8 по 24 січня.

Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".

Перевезення пасажирів здійснюватимуться з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.

"Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", - йдеться у повідомлені.

Нагадаємо, що цьогоріч "Укрзалізниця" додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят.

До слова, Новий рік у поїздах зустріли понад 5,4 тисяч пасажирів, а загалом у цю святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.

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Теги: потяги, локдаун
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