В «Укрзалізниці» розповіли, як курсуватимуть потяги під час локдауну
Сьогодні, 15:28
"Укрзалізниця" забезпечить курсування поїздів далекого й приміського сполучення під час посилення карантину в країні з 8 по 24 січня.
Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Перевезення пасажирів здійснюватимуться з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.
"Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що цьогоріч "Укрзалізниця" додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят.
До слова, Новий рік у поїздах зустріли понад 5,4 тисяч пасажирів, а загалом у цю святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.
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Про це повідомила пресслужба "Укрзалізниці".
Перевезення пасажирів здійснюватимуться з дотриманням усіх протиепідемічних заходів.
"Закликаємо пасажирів дотримуватися обов’язково маскового режиму під час подорожей та користуватися антисептиком. У разі порушення цих норм просимо звертатися до нашого контакт-центру: 800-50-3111. На такі порушення будемо реагувати миттєво", - йдеться у повідомлені.
Нагадаємо, що цьогоріч "Укрзалізниця" додатково призначила 17 поїздів для перевезення пасажирів під час зимових свят.
До слова, Новий рік у поїздах зустріли понад 5,4 тисяч пасажирів, а загалом у цю святкову добу курсувало 60 пасажирських поїздів.
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