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На Волині понад сотня жінок отримали почесне звання «Мати-героїня»

На Волині понад сотня жінок отримали почесне звання «Мати-героїня»
Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 104 жінкам з Волині, які народили та виховують п’ять і більше дітей.

Відповідний указ глава держави підписав у грудні 2021 року. Сума одноразової грошової винагороди становить 21 020 гривень, - інформують у Волинській ОДА.

Кошти державного бюджету у сумі 2 мільйони 190 тисяч гривень на виплату одноразової грошової винагороди надійшли в область 28 грудня 2020 року.

Звання «Мати-героїня» отримали матері:

– Горохівського району – 2;
– Іваничівського району – 3;
– Камінь-Каширського району – 13;
– Ківерцівського району – 8;
– Ковельського району – 3;
– Локачинський району – 2;
– Луцького району – 5;
– Любешівського району – 7;
– Любомльського району – 5;
– Маневицького району – 18;
– Ратнівського району – 15;
– Рожищенського району – 5;
– Старовижівського району – 9;
– Турійського району – 5;
– міста Володимир-Волинський – 1;
– міста Ковель – 2;
– міста Луцьк – 1.

Звання України «Мати-героїня», відповідно до Закону України «Про державні нагороди», є державною нагородою, вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.

Визначено, що почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.

Слід зазначити, що у травні 2020 року звання «Мати-героїня» було присвоєно 108 волинським матерям. Сума виплат становила 2 мільйони 300 тисяч гривень.

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Теги: звання, Волинь, Мати-героїня
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