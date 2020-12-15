На Волині понад сотня жінок отримали почесне звання «Мати-героїня»

Президент України Володимир Зеленський присвоїв почесне звання «Мати-героїня» 104 жінкам з Волині, які народили та виховують п’ять і більше дітей.Відповідний указ глава держави підписав у грудні 2021 року. Сума одноразової грошової винагороди становить 21 020 гривень, - інформують у Волинській ОДА.Кошти державного бюджету у сумі 2 мільйони 190 тисяч гривень на виплату одноразової грошової винагороди надійшли в область 28 грудня 2020 року.Звання «Мати-героїня» отримали матері:– Горохівського району – 2;– Іваничівського району – 3;– Камінь-Каширського району – 13;– Ківерцівського району – 8;– Ковельського району – 3;– Локачинський району – 2;– Луцького району – 5;– Любешівського району – 7;– Любомльського району – 5;– Маневицького району – 18;– Ратнівського району – 15;– Рожищенського району – 5;– Старовижівського району – 9;– Турійського району – 5;– міста Володимир-Волинський – 1;– міста Ковель – 2;– міста Луцьк – 1.Звання України «Мати-героїня», відповідно до Закону України «Про державні нагороди», є державною нагородою, вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги перед Україною.Визначено, що почесне звання України «Мати-героїня» присвоюється жінкам, які народили та виховали до восьмирічного віку п’ятьох і більше дітей, у тому числі дітей, усиновлених у встановленому законодавством порядку, враховуючи вагомий особистий внесок у виховання дітей у сім’ї, створення сприятливих умов для здобуття дітьми освіти, розвитку їх творчих здібностей, формування високих духовних і моральних якостей.Слід зазначити, що у травні 2020 року звання «Мати-героїня» було присвоєно 108 волинським матерям. Сума виплат становила 2 мільйони 300 тисяч гривень.