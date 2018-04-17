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У місті на Волині можуть покарати директора комунального підприємства через безлад у парку

У місті на Волині можуть покарати директора комунального підприємства через безлад у парку
Директор КП «Парки» у Ковелі писатиме пояснення стосовно кількаденного безладу у міському парку.

Про це на своїй сторінці у фейсбуці повідомив мер Ковеля Ігор Чайка.

"Дуже хотів би у переддень Різдва говорити лише про приємні речі. Але пригадуєте, як перед виборами обіцяв, що будемо публічно зачіпати різні теми, і незручні - теж? От, наприклад, ситуація з прибиранням центрального парку в перші чотири дні нового року. Тобто з його НЕ-прибиранням. Мем «Давай – після свят!» - в дії", - обурився мер Ковеля.

За його словами, у парку декілька днів був безлад, урни зі сміттям - переповнені. Ігор Чайка наголошує, що така ситуація - неприпустима, тому що перед Новим роком у місті уклали угоду з КП «Парки» про те, що прибирання організують і все виконають вчасно.

"Тобто так і повинно бути в цивілізованому місті. Ми ж таким хочемо бачити щодня наш Ковель? Згадане комунальне підприємство навело порядок лише сьогодні вранці. Виношу цю ситуацію в публічну площину, щоб ще раз наголосити: по-європейськи – це відповідально. Кошти, зокрема й на прибирання міста – це сплачені вами податки. Тому ви маєте право знати, чому чотири дні ходили через брудний парк в центрі міста. Начальник підприємства писатиме пояснення, хочеться вірити, що причини були дуже вагомими", - зазначив міський голова Ковеля.

З його слів, якщо ж ситуація повториться, усе завершиться доганою та розірванням договору.
У місті на Волині можуть покарати директора комунального підприємства через безлад у парку
У місті на Волині можуть покарати директора комунального підприємства через безлад у парку
У місті на Волині можуть покарати директора комунального підприємства через безлад у парку

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Теги: сміття, парк, Ковель
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