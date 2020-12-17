У Польщі українець під час святкування Нового року вбив знайомого





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За попередньою версією, двоє українців зустрічали там разом Новий рік. Слідчі встановили, що між чоловіками виникла суперечка, яку один з них хотів вирішити за допомогою ножа. Закінчилося все трагедією.



43-річного громадянина України заарештували на три місяці за звинуваченням у вбивстві свого 58-річного співвітчизника з особливою жорстокістю. За скоєний злочин на чоловіка може чекати довічне позбавлення волі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Польщі заарештували українця за вбивство співвітчизника.Як повідомляє Yavp.pl з посиланням на wiadomosci.onet.pl, злочин був скоєний в ніч з 31 грудня 2020 на 1 січня 2021 року в одній з квартир в Суленцині (Любуське воєводство).За попередньою версією, двоє українців зустрічали там разом Новий рік. Слідчі встановили, що між чоловіками виникла суперечка, яку один з них хотів вирішити за допомогою ножа. Закінчилося все трагедією.43-річного громадянина України заарештували на три місяці за звинуваченням у вбивстві свого 58-річного співвітчизника з особливою жорстокістю. За скоєний злочин на чоловіка може чекати довічне позбавлення волі.

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