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У поліції розповіли, що буде з волинянином, який видерся на головну ялинку міста

У поліції розповіли, що буде з волинянином, який видерся на головну ялинку міста
Розповіли, що чекає на хлопця, який заліз на центральну ялинку Володимира-Волинського.

Про це інформує поліція Володимира-Волинського.

Нагадаємо, історія, що "прославила" місто Володимир-Волинський, сталася в ніч із 2 на 3 січня. Відео випадку спочатку опублікувала у мережі користувач Ольга Свідерська. За словами дівчини, компанія “підійшла до ялинки випити, а там побачила мауглі”.

Більшу частину шумної розмови зафіксувала камера відеонагляду в центрі міста.

На місцевого 21-річного "Мауглі" склали протокол за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 173 КУпАП.

Рішення про покарання молодика прийматиме суд.


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Теги: ялинка, Володимир-Волинський
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