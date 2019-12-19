У поліції розповіли, що буде з волинянином, який видерся на головну ялинку міста
Сьогодні, 16:23
Розповіли, що чекає на хлопця, який заліз на центральну ялинку Володимира-Волинського.
Про це інформує поліція Володимира-Волинського.
Нагадаємо, історія, що "прославила" місто Володимир-Волинський, сталася в ніч із 2 на 3 січня. Відео випадку спочатку опублікувала у мережі користувач Ольга Свідерська. За словами дівчини, компанія “підійшла до ялинки випити, а там побачила мауглі”.
Більшу частину шумної розмови зафіксувала камера відеонагляду в центрі міста.
На місцевого 21-річного "Мауглі" склали протокол за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 173 КУпАП.
Рішення про покарання молодика прийматиме суд.
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Про це інформує поліція Володимира-Волинського.
Нагадаємо, історія, що "прославила" місто Володимир-Волинський, сталася в ніч із 2 на 3 січня. Відео випадку спочатку опублікувала у мережі користувач Ольга Свідерська. За словами дівчини, компанія “підійшла до ялинки випити, а там побачила мауглі”.
Більшу частину шумної розмови зафіксувала камера відеонагляду в центрі міста.
На місцевого 21-річного "Мауглі" склали протокол за вчинення адміністративного правопорушення передбаченого ст. 173 КУпАП.
Рішення про покарання молодика прийматиме суд.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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