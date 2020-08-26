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На Волині рибалки-браконьєри за тиждень завдали збитків на понад 14 тисяч гривень

На Волині рибалки-браконьєри за тиждень завдали збитків на понад 14 тисяч гривень
У період з 28 грудня 2020 року по 4 січня 2021 року Волинський рибоохоронний патруль задокументував 20 порушень природоохоронного законодавства.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Так, склали 10 протоколів і оформили два акти виявлення та вилучення майна.

«У порушників вилучили 66 кг водних біоресурсів та 5 одиниць заборонених знарядь лову. Наклали штрафів на суму 510 грн. Збитки, завдані рибним запасам, склали 14 376 грн», - повідомив керівник Волинського рибоохоронного патруля Тарас Куньчик.

Для прикладу, 3 січня інспектори викрили двох рибалок на водоймі гідрологічного заказника «Холопичівський» у Локачинському районі. Громадяни ловили рибу сітками та встигли вже спіймати 36 пліток, коли їх «накрив» рибпатруль. Сумарно шкоду оцінили у 5 400 грн.

На осіб склали адміністративні протоколи за ч. 4 ст. 85 КУпАП. Матеріали справ направили до суду для притягнення порушників до відповідальності та відшкодування завданої шкоди. Знаряддя лову вилучили.

Розрахунок за незаконне добування водних біоресурсів у ПЗФ України здійснюється відповідно до постанови КМУ від 24.07.2013 р. № 541 «Про затвердження такс для обчислення розміру шкоди, заподіяної порушенням законодавства про природно-заповідний фонд». Так, компенсація за один незаконно виловлений екземпляр плітки становить 150 грн.

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Теги: волинь, рибраптуль, риба, браконбєри
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