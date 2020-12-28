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Командування «Захід» прокоментувало ситуацію із затриманням на хабарі волинського військового комісара

Командування «Захід» прокоментувало ситуацію із затриманням на хабарі волинського військового комісара
Командувач військ оперативного командування "Захід" призначив службове розслідування щодо факту хабарництва військового комісара. Також обіцяють, що, коли його вину доведуть, то військовослужбовець понесе покарання згідно вимог чинного законодавства.

Про це йдеться на офіційній сторінці "Оперативне командування Захід" у фейсбуці.

Нагадаємо, що 5 січня, правоохоронці затримали на хабарі начальника відділу Волинського обласного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

Наразі військовослужбовець затриманий у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Вирішують питання щодо повідомлення йому про підозру за ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

На час проведення розслідування військовослужбовця усунули від виконання службових обов’язків. Також заголошують, що у разі доведення його вини судом, військовослужбовець понесе покарання згідно вимог чинного законодавства та буде звільнений з лав Збройних Сил України з позбавленням військового звання.

"Командування оперативного командування «Захід» наголошує, що й надалі всіляко буде сприяти правоохоронним органам у виявленні та покаранні осіб, які своїми вчинками ганьблять високе звання «Військовослужбовця» Збройних Сил України", - резюмують у повідомлені.

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Теги: хабар, військовий, Волинь
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Коментарі 1
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Назвіть прізвище військового комісара і в якому районі області він раніше працював !!
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