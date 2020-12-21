На волинській митниці у вантажівці виявили прихований товар на майже 200 тисяч гривень

На «Ягодині» при огляді вантажівки виявили незадекларований товар на понад 173 тисяч гривень.Про це інформують у Волинській митниці Держмитслужби.Прямуючи в Україну, водій вантажного автомобіля «Volvo» під керуванням українця подав товаросупровідні документи, відповідно до яких переміщуються товар «Комплектуючі частини роликових конічних підшипників» загальною вагою 16909 кг.Під час зважування митники виявили невідповідність задекларованої маси вантажу з дійсною.Зауважують, що у транспортному засобі переміщується на 2 піддони більше товару, ніж заявлено у документах.Тобто українець переміщував через митний кордон приховані товари в кількості 76 000 шт., загальною вартістю 173 989 грн.На порушника склали протокол за ознаками ст. 483 Митного кодексу України, а товар вартістю понад 173 тисячі гривень вилучено до рішення суду.