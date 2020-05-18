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У місті на Волині зіткнулися вантажівка та бус: водій-винуватець втік

У місті на Волині зіткнулися вантажівка та бус: водій-винуватець втік
Ковельські патрульні віднайшли автомобіль, який спричинив ДТП та зник з місця пригоди.

Сьогодні, 5 січня, ковельським патрульним надійшло повідомлення про ДТП на вулиці Театральній, інформує пресслужба патрульної поліції Волині.

Поліцейські, які прибули на місце події, поспілкувалися із заявником, який повідомив, що вантажний автомобіль IVECO білого кольору при зустрічному роз'їзді не дотримався безпечного бокового інтервалу та здійснив зіткнення з Volkswagen Transporter заявника та поїхав геть з місця ДТП.

Патрульні оперативно обстежили прилеглу територію та виявили автомобіль, який підпадав під орієнтування. Також вони встановили, що кермувальник позбавлений права керування транспортними засобами.

У результаті інспектори винесли на винуватця адміністративні матеріали за ч.4 ст.126 (Керування транспортним засобом особою, позбавленою права керування), ст.124 (Порушення ПДР, що спричинило пошкодження транспортних засобів) та ст.122-4 (Залишення місця ДТП) КУпАП.

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Теги: Ковель, патрульні, аварія
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