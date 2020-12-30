Розбійний напад у Тарасовому: підозрювану відпустили додому
Сьогодні, 18:55
Жінку, яка разом із чоловіком 3 січня напали на власника будинку у селі Тарасове Луцького району, відпустили під домашній арешт.
Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Другому підозрюваному, чоловіку, продовжили тримання під вартою.
Нагадаємо, 3 січня під час огляду будинку, що перебуває у продажі, подружжя з Рівненської області напало на його власника. Спочатку вони використали сльозогінний газ, а згодом завдали потерпілому удар ножем у ногу і втекли в невідомомму напрямку. Чоловіка із колото-різаною раною госпіталізували до лікарні.
Зловмисниками виявилилися 42-річний, раніше судимий, мешканець Рівненщини та його 55-річна дружина. Як з'ясувалося згодом, жінка є депутаткою однієї з райрад Рівненської області. Поліцейські повідомили, що зловмисники діяли з метою незаконного заволодіння чужим майном, при цьому застосували насильство.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Їм оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального Кодексу України.
Триває досудове розслідування, під час якого будуть встановленні всі деталі події.
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Про це Інформаційному агентству ВолиньPost стало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.
Другому підозрюваному, чоловіку, продовжили тримання під вартою.
Нагадаємо, 3 січня під час огляду будинку, що перебуває у продажі, подружжя з Рівненської області напало на його власника. Спочатку вони використали сльозогінний газ, а згодом завдали потерпілому удар ножем у ногу і втекли в невідомомму напрямку. Чоловіка із колото-різаною раною госпіталізували до лікарні.
Зловмисниками виявилилися 42-річний, раніше судимий, мешканець Рівненщини та його 55-річна дружина. Як з'ясувалося згодом, жінка є депутаткою однієї з райрад Рівненської області. Поліцейські повідомили, що зловмисники діяли з метою незаконного заволодіння чужим майном, при цьому застосували насильство.
За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Їм оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального Кодексу України.
Триває досудове розслідування, під час якого будуть встановленні всі деталі події.
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Коментарі 1
От які в нас депутати, хто туди йде і як люди голосують! І ще хтось хоче, щоб в Україні лад був коли таке робиться?! Таке по всій країні!
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