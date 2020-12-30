Розбійний напад у Тарасовому: підозрювану відпустили додому

Жінку, яка разом із чоловіком 3 січня напали на власника будинку у селі Тарасове Луцького району, відпустили під домашній арешт.Про цестало відомо із власних джерел у правоохоронних органах.Другому підозрюваному, чоловіку, продовжили тримання під вартою.Нагадаємо, 3 січня під час огляду будинку, що перебуває у продажі,Спочатку вони використали сльозогінний газ, а згодом завдали потерпілому удар ножем у ногу і втекли в невідомомму напрямку. Чоловіка із колото-різаною раною госпіталізували до лікарні.Зловмисниками виявилилися 42-річний, раніше судимий, мешканець Рівненщини та його 55-річна дружина. Як з'ясувалося згодом, жінка є депутаткою однієї з райрад Рівненської області. Поліцейські повідомили, що зловмисники діяли з метою незаконного заволодіння чужим майном, при цьому застосували насильство.За цим фактом розпочали кримінальне провадження. Зловмисників затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.Їм оголосили про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 187 (Розбій, спрямований на заволодіння майном у великих чи особливо великих розмірах або вчинений організованою групою, або поєднаний із заподіянням тяжких тілесних ушкоджень) Кримінального Кодексу України.Триває досудове розслідування, під час якого будуть встановленні всі деталі події.