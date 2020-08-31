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За рік «Волиньгаз» повірив понад 17 тисяч лічильників

За рік «Волиньгаз» повірив понад 17 тисяч лічильників
Упродовж року представники ДП "Волиньстандартметрологія" спільно з АТ "Волиньгаз", провели повірку 17,2 тис. приладів обліку. Тільки у 2020 році понад 6 000 лічильників визнані непридатними до подальшого використання.

В результаті проведення експертиз лічильників виявлено майже 150 втручань в роботу лічильників з боку споживачів. Зрив пломб приладу обліку, встановлення фальшивих пломб, підрив скла лічильного механізму, пошкодження відлікових коліщат, встановлення магнітів – це найпоширеніші способи втручання в роботу приладів обліку газу. Сума завданих збитків сягнула більше 1,2 млн. грн, - пише "Економічна правда".

"Процедура повірки дозволяє споживачам отримати достовірний облік газу та платити за фактично спожитий газ. Залежно від вимог заводу-виробника лічильники необхідно повіряти кожні 5-8 років. За дотриманням строків повірки слідкує Оператор ГРМ, проте самі споживачі також мають стежити за роботою лічильника.

Якщо є зауваження до роботи приладу, необхідно звертатися до сервісного центру повірки лічильників", - розповідає Сергій Сьомак, начальник управління метрології АТ "Волиньгаз".

У ході повірки лічильників, якщо виникає підозра на втручання, призначається експертиза приладу обліку. Експертиза проводиться спеціальною комісією, в якій беруть участь представники державного підприємства "Волиньстандартметрологія". Також на експертизу обов’язково запрошується власник лічильника газу.

В разі підтвердження факту втручання в роботу лічильника споживачу нараховуються до сплати вартість послуг з експертизи лічильника та збитки за несанкціоноване використання газу.

Окрім суми збитків, порушнику доведеться сплатити вартість самого лічильника та монтажу цього лічильника. Нагадуємо, що будь-яке втручання в роботу мережі газопостачання може стати причиною витоку газу, що несе за собою загрозу здоров’ю та життю людей.

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Теги: Волиньгаз, повірка, Волинь
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