Якою буде погода в Луцьку та Волинській області на Святвечір
Сьогодні, 20:03
У Волинській області завтра, 6 січня, прогнозують хмарну з проясненнями погоду. Вночі та вранці невеликий дощ та мокрий сніг, вдень без істотних опадів.
Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 1-6º тепла.
У Луцька завтра, 6 січня, також очікується хмарна з проясненнями погоді. Вночі та вранці невеликий дощ та мокрий сніг , вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 3-5º тепла
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Про це йдеться на сайті Волинського гідрометцентру.
Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі від 1º морозу до 4º тепла, вдень 1-6º тепла.
У Луцька завтра, 6 січня, також очікується хмарна з проясненнями погоді. Вночі та вранці невеликий дощ та мокрий сніг , вдень без істотних опадів. Вітер південно-східний, 5-10 м/с. Температура вночі 0-2º тепла, вдень 3-5º тепла
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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